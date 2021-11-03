女掏30CM「黑色定情物」 路人報案：拿「姐夫」出來甩

陳女在轉運站掏出霰彈玩具槍，由於霰彈槍又黑又長，加上兩人又有些口角，路過民眾誤認「黑色姐夫」因此報案。（民眾提供）

2021/11/03 05:49

〔記者王捷／台南報導〕陳姓女子跟林姓丈夫兩人上個月在台南轉運站車等車，結果陳女一時興起掏出30公分的玩具霰彈槍玩，還指著林男頭部開玩笑，兩人為此口角，有民眾誤認陳女拿的是黑色按摩棒，覺得有礙觀瞻報案，當警方抵達看到陳女手拿出玩具槍，陳女辯稱是丈夫林男送她的「黑色定情物」。今警方指出，陳女違反社會秩序維護法65條規定，攜帶類似真槍的玩具槍，已將兩人處行政裁罰。

30多歲的陳女與丈夫林男都是生存遊戲玩家，上個月計畫到北部玩，來等客運的途中，他們在一間生存遊戲店消費，買了一把霰彈玩具槍，林男告訴陳女這是兩人的結婚定情物，讓陳女很開心，接著兩人拿著玩具槍和大小包行李到轉運站等車。

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等車期間陳女拿出玩具槍，做出上膛動作，並且把槍口瞄準林男，林男擔心惹來不必要的麻煩，要陳女把玩具槍收起來，不過陳女為此與陳男吵架，引起轉運站乘客側目，由於霰彈槍又黑又長，讓民眾誤認是情趣按摩棒，加上兩人又吵架，因此向警方報案。

警方抵達後，看到陳女掏出玩具槍，立刻喊支援警力，但是陳女解釋，這把霰彈玩具槍是丈夫送給她的定情物，而且沒有裝BB彈，不過警方認為，雖然沒有殺傷力，還是有安全疑慮，且陳女在公共場所掏出像是真槍的玩具槍，違反社維法65條，處三日以下拘留或最高一萬八千元罰鍰。

黑色玩具霰彈槍。（資料照，民眾提供）

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