藍議員質疑港都槍擊案頻傳 警：今年僅6件破率100％六都第二

高市槍聲頻傳遭藍營議員質疑治安，市警局亮大數據指出，高雄槍擊破率100％六都第二。（資料照）

2021/11/02 21:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市有國民黨議員質疑港都槍擊案頻傳，市警局今晚回應否認，強調今年1至10月共發生6件槍擊案，包括前幾天綽號「善良」陳嫌為逃亡對警開冷槍，跳彈傷及一名員警，但6件槍擊案全數偵破，不僅破案率百分百，槍擊案發生率還比去年同期11件，減少5件，槍擊破案率目前六都排名和桃園市警局並列第二。

此外，警政署統計六都槍擊案發生數前三名，高雄市並不在排列中，為全面肅槍維護治安，高市警方自1日至10日全面展開肅槍專案，基層員警希望議員質詢前，可以取得正確統計數據，以免打擊基層官警的士氣。

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刑大指出，今年1月至10月的槍擊案件，共計發生6件，警方秉持不吃案、拚破案原則，相較去年同期發生率減少了5件，而且6件槍擊案全數破案，破獲率達100%，近期高市雖發生3起槍擊案件，警方均在最短時間偵破，將犯嫌繩之以法，其中1起糾紛嫌犯持道具槍示警，因產生的火花、煙霧及拋彈殼，並無彈頭也無殺傷力，僅嚇阻作用，並非槍擊案件，警方也迅速偵破逮人。

由於槍枝危害治安及市民安全甚鉅，中央、地方警政單位持續規劃肅槍專案行動，全力檢肅非法槍械，並與高雄及橋頭地方檢察署共同合作打擊涉槍犯罪，針對符合羈押要件犯嫌，向法院聲請羈押，以遏止持續犯案。

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