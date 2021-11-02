阿伯驚魂夜！自駕迷航進關子嶺深山 車卡山溝

黃姓旅客依循導航指示，不料開進大埔鄉山區、車子還卡進山溝。（嘉義縣警局提供）

2021/11/02 10:57

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕一名年約60歲的黃姓男子10月31日晚間，獨自駕駛自小客車欲自嘉義縣返回台南市，他依循汽車導航指示，一路開到台南市與大埔鄉交界，受困深山裡、車子還卡在山溝處，由於手機訊號不穩定，警方、義消等搜救人員經搜索2小時終於尋獲，黃某脫困後對搜救人員十分感謝。

嘉義縣警察局中埔分局大埔派出所長魏裕溢今天受訪說，上月31日晚上8點10分獲報，來自台南市的黃姓旅客，到大埔鄉山區遊玩，晚間欲開車回台南時，汽車導航顯示到台南市關子嶺約2公里，他便一路往深山行駛，然而該條道路因八八風災影響坍塌、中斷至今，沿途荒草瀰漫，由於山區手機訊號不穩定，警方回撥電話找不到人，依據報案時電話顯示在台南市大凍山附近，搜救人員循著大埔鄉與台南市大凍山交界搜索，晚間10點多，終於在大埔鄉石面桶山區嘉145線17.5公里旁產業道路，尋獲黃某。

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魏裕溢說，搜救人員到場時，只見黃某受困山裡，其駕駛的自小客車也卡在山溝無法動，警方初步檢視黃某除受驚嚇外均無外傷，隨後將他送到附近民宿住宿，昨協助通知拖吊業者，將卡在山溝的汽車拖吊下山。

警方找了2個小時，終於在一處產業道路尋獲黃姓旅客。（嘉義縣警方提供）

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