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    高雄女子車禍狂求和解 原來她是毒品通緝犯！

    高雄張姓女子車禍狂求和解，趕來處理的員警察覺有異，查核身分原來是毒品通緝犯。（民眾提供）

    高雄張姓女子車禍狂求和解，趕來處理的員警察覺有異，查核身分原來是毒品通緝犯。（民眾提供）

    2021/11/02 08:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕因案遭通緝的張姓女子昨午與人發生車禍，警方獲報趕抵處理，張女突然顯得異常緊張，不斷跳針詢問能否讓雙方和解就好，新興分局員警察覺不對勁，要求查核女子身分，一查發現張女是桃園地檢署所發布的毒品通緝犯，警方將她上銬帶回偵訊，今天載交桃園檢方歸案。

    新興分局今表示，前金分駐所昨午接獲報案，稱在轄內七賢二路上有發生一起車禍案件，員警立即趕赴現場協助處理，員警到場後發現後方車張姓女駕駛（27歲）相當緊張，不斷地詢問車禍能否讓自己跟對方和解就好，敏銳的員警立即察覺不對勁，便要求張女提供身分資訊查證，意外發現張女是一名毒品通緝犯。

    警方初步調查，張女因自知遭通緝在案，平時都以向朋友借來的車為家，四處打零工維生，昨駕車準備前往工作途中，因一時心急不慎碰撞到前方汽車，所幸雙方駕駛都無人受傷，張女當下擔心員警前往處理後，恐會暴露自己的通緝身分，因此先向對方詢問能否私下和解。

    對方覺得車損狀況需讓保險處理，因此堅持報案，張女見警顯得格外緊張，員警察覺有異，果然查獲一名毒品通緝犯，分局長陳世煌表示，法網恢恢，疏而不漏，此次處理員警相當敏銳，仔細追查下發現張女遭通緝的事由，將表揚鼓勵。

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    高雄張姓女子車禍狂求和解，趕來處理的員警察覺有異，查核身分原來是毒品通緝犯，女子自後方碰撞另一車。（民眾提供）

    高雄張姓女子車禍狂求和解，趕來處理的員警察覺有異，查核身分原來是毒品通緝犯，女子自後方碰撞另一車。（民眾提供）

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