差點害死兒子！糊塗爸搶紅燈挨撞 前座初生兒輕傷

兩車互撞後，又撞上中央分隔島。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/02 10:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市矯姓男子昨天深夜11時許，開車載著未滿2個月的嬰兒行經中市西區，幼兒（兒童）安全座椅應安裝於後座，但他可能想方便照顧，竟將嬰兒座椅安置副駕駛座，不料，卻於台灣大道二段與忠明南路口，他疑似搶紅燈，與左轉的何姓男子汽車相撞，兩輛車撞擊中央分隔島才停止，車頭幾乎損毀，嬰兒受驚嚇得嚎啕大哭，臉部輕微擦傷，警方強調，矯男將幼兒安全座椅放置副駕駛座，將進一步開罰，可處1500至3500元罰鍰。

中市警局一分局調查，29歲矯姓男子的兒子剛誕生，未滿2個月，尚未報戶口，他昨天深夜11時許，開車載著初生兒子，依規定安全座椅應放置後座，他卻放於副駕駛座，行經上述路口時，他見綠燈將轉變紅燈，搶快通過路口時，號誌已經變成紅燈，與綠燈左轉的何姓男子汽車相撞。

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強烈撞擊下，兩輛車都偏移車道，撞上路中央的分隔島，汽車嚴重受損，嬰兒也因臉部擦傷而大哭，送醫救治無大礙。

警方調查顯示，兩車駕駛都沒酒精反應，初步研判肇事主因，是矯男違反號誌管制，全案轉交通警察大隊釐清肇事原因，至於沒有將幼兒放在後座，也將於查證後開罰，可處1500至3500元罰鍰。

兩車都嚴重損毀。（記者張瑞楨翻攝）

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