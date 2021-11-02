玉山銀理專投資失利急補洞 盜領41客戶1.8億起訴

檢調人員到潘女家中查帳。（記者黃佳琳翻攝）

2021/11/02 10:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕玉山銀行鳳山分行理專潘佩君因投資失利，竟挪用客戶申購基金的款項用來還債，還製作不實的取款憑條和假的配息收益取信客戶，被總行查出有異後，檢調查出41位客戶受害，金額高達1億8039萬餘元，偵結後依違反銀行法、偽造文書等罪起訴。

雄檢指出，41歲的潘佩君於2005年4月進入玉山銀行前鎮分行擔任存匯組行員，2011年轉任理財組擔任理財專員，負責銷售玉山銀行代銷的基金、債券、保險、ETF等金融商品。

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潘女因投資失利，急需補上自己挖出來的財務大洞，她利用客戶委託其申購基金或代為匯款的機會，取得客戶的存摺、印章、金融卡及取款密碼後，再以金融卡約定轉帳、網路銀行轉帳、或以製作不實取款憑條及匯款申請書臨櫃匯款等方式，陸續將客戶帳戶內的存款轉帳或匯款至她個人名下帳戶，或其他遭挪用存款的客戶帳戶內。

潘佩君為了隱瞞客戶自己拿錢不辦事，再用自己或母親和堂妹的名義，陸續轉小額款項至客戶的帳戶內，並於交易明細表上註記基金名稱，讓客戶誤信她有依客戶指示申購指定基金而獲得配息收益。

不過，潘女自以為可以瞞過一切，卻被客戶查核帳戶內款項時發現帳目有短少，向分行反應後，經玉山銀行總行調查後確認有盜用情形，於是立即向金管會申報並報案，檢調獲報後，查出從108年起，至少有41名客戶受害，遭盜領金額至少達1億8039萬餘元。

雄檢偵查時，潘女已陸續補回4276萬給客戶，但仍有1億3千多萬的帳無法釐清，她本人對案情避重就輕，只坦承部分案情，被檢方依違反銀行法、偽造文書等罪起訴。

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