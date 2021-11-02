男從防疫旅館「垂降」逃到超商想買酒 卻因「實名制」被逮

境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰，警方進入房間未發現許男。（民眾提供）

2021/11/02 09:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄43歲許姓男子入住防疫旅館多天，竟因一時酒饞未能克制，自2樓吊掛逃生緩降機垂降外出，直奔附近超商買啤酒喝，因實名制無法進入，鹽埕警方獲報追到許男帶回防疫旅館，並依「傳染病防治法」相關規定蒐證，今函請衛生局進行裁罰，許男將面臨至少10萬元的罰鍰。

鹽埕分局今指出，七賢路派出所上月30日凌晨接獲轄區防疫旅館櫃員報案，寄宿旅館內2樓居家檢疫隔離之許男，未經許可即擅自以逃生緩降機垂降逃離外出，經通報警方調閱監視器確認許男衣著特徵，隨即於週邊區域進行緊急查找，半小時內尋獲許男。

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據了解，許男（43歲）於10月16日境外返台後，被安排住進鹽埕區一家防疫旅館，因隔離了10天，許男竟一時酒饞想喝啤酒，異想天開地利用旅館逃生設備緩降機垂降到1樓，再走到附近的超商購買啤酒，但因超商皆採實聯制規範無法進入因而作罷，欲尋原逃離路線返回旅館時，即遭警方查獲。

許男被警方帶回防疫旅館，並告知他已違反防疫規定，必須函請衞生局裁處，原以為沒事的許男得知高額罰款，他對自己一時酒饞未能克制，違反防疫規定擅自外出衝動行為懊悔不已，警方今依「傳染病防治法」相關規定蒐證，函請本市衛生局進行裁罰。

分局長蔡鴻文呼籲國人防疫不可絲毫鬆懈，進行居家或旅宿隔離、檢疫的民眾，在檢疫、隔離期間，務必遵守相關防疫規定，不得擅自外出以免造成高風險群聚感染，警方但有受理通報違反者，將視同偵辦重大刑案，全力動員搜查，並將相關違反事證蒐證齊備，函請本市主管機關衛生局進行裁罰。

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境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰。（民眾提供）

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