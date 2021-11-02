為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男從防疫旅館「垂降」逃到超商想買酒 卻因「實名制」被逮

    境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰，警方進入房間未發現許男。（民眾提供）

    境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰，警方進入房間未發現許男。（民眾提供）

    2021/11/02 09:42

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄43歲許姓男子入住防疫旅館多天，竟因一時酒饞未能克制，自2樓吊掛逃生緩降機垂降外出，直奔附近超商買啤酒喝，因實名制無法進入，鹽埕警方獲報追到許男帶回防疫旅館，並依「傳染病防治法」相關規定蒐證，今函請衛生局進行裁罰，許男將面臨至少10萬元的罰鍰。

    鹽埕分局今指出，七賢路派出所上月30日凌晨接獲轄區防疫旅館櫃員報案，寄宿旅館內2樓居家檢疫隔離之許男，未經許可即擅自以逃生緩降機垂降逃離外出，經通報警方調閱監視器確認許男衣著特徵，隨即於週邊區域進行緊急查找，半小時內尋獲許男。

    據了解，許男（43歲）於10月16日境外返台後，被安排住進鹽埕區一家防疫旅館，因隔離了10天，許男竟一時酒饞想喝啤酒，異想天開地利用旅館逃生設備緩降機垂降到1樓，再走到附近的超商購買啤酒，但因超商皆採實聯制規範無法進入因而作罷，欲尋原逃離路線返回旅館時，即遭警方查獲。

    許男被警方帶回防疫旅館，並告知他已違反防疫規定，必須函請衞生局裁處，原以為沒事的許男得知高額罰款，他對自己一時酒饞未能克制，違反防疫規定擅自外出衝動行為懊悔不已，警方今依「傳染病防治法」相關規定蒐證，函請本市衛生局進行裁罰。

    分局長蔡鴻文呼籲國人防疫不可絲毫鬆懈，進行居家或旅宿隔離、檢疫的民眾，在檢疫、隔離期間，務必遵守相關防疫規定，不得擅自外出以免造成高風險群聚感染，警方但有受理通報違反者，將視同偵辦重大刑案，全力動員搜查，並將相關違反事證蒐證齊備，函請本市主管機關衛生局進行裁罰。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰。（民眾提供）

    境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰。（民眾提供）

    境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰。（民眾提供）

    境外返台的許姓男子自防疫旅館緩降機垂降奔逃，竟只為了喝啤酒，被警方查獲帶回旅館，函送衞生局裁罰，面臨10萬至100萬元罰鍰。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第13輪提供BNT、AZ第1、2劑接種 11/3同步開放預約
    2021/11/02 09:16

    第13輪提供BNT、AZ第1、2劑接種 11/3同步開放預約
    武肺死亡人數逾500萬 成世界第3大死因
    2021/11/02 08:06

    武肺死亡人數逾500萬 成世界第3大死因

    硬皮症引肺纖維化 呼籲民眾別大意
    春節返台檢疫 12/14鬆綁// 非高風險國家 10天旅館+4天住家
    2021/11/02 05:30

    春節返台檢疫 12/14鬆綁// 非高風險國家 10天旅館+4天住家
    美贈150萬劑莫德納 最快第14輪滿10週優先打／是否提供第一劑接種或混打 待評估
    2021/11/02 05:30

    美贈150萬劑莫德納 最快第14輪滿10週優先打／是否提供第一劑接種或混打 待評估

    怎麼吃都不胖？NAD+濃度是關鍵
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播