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    首頁　>　社會

    核發土地證明烏龍 萬丹鄉公所國賠204萬

    萬丹鄉公所因核發土地證明書疏失，被高雄高分院判國賠。（記者鮑建信攝）

    萬丹鄉公所因核發土地證明書疏失，被高雄高分院判國賠。（記者鮑建信攝）

    2021/11/02 06:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓婦人以510萬元販售土地後，吳姓買主卻發現是公共設施保留地，無法蓋房屋打官司勝訴，黃婦因而損失343萬元，並認為萬丹鄉公所核發土地使用證明凸槌，聲請國家賠償，高雄高分院更1審判決鄉公所要賠償204萬元。

    黃婦指出，她向林姓地主購買屏東縣萬丹鄉萬丹段408號土地前，曾詢問萬丹鄉公所土地使用情形，確認為住宅用地後，在2008年11月間，以602萬成交。

    2014年10月間，她為了要賣該地，再度提出申請，證明為住宅用地後，以510萬元賣給吳姓男子。隔年7月8日，鄉公所卻通知吳是道路用地，並加註「屬依法應徵收而未徵收之公共設施保留地」，無法興建房屋，吳於是打官司勝訴後，雙方達成和解，致使她損失土地價差343萬，請求國家賠償。

    萬丹鄉公所指出，1997年2月21日「變更萬丹都市計畫第2次通盤檢討案」會議，辦理徵收土地並予綠化，早在2008年證明書已載明「應予綠化」，意指無法興建房屋，黃婦未詢問其意義及可否興建房屋，本身也有過失。

    萬丹鄉公所被屏東地院判決賠償343萬元後不服上訴，高雄高分院認為該筆土地是道路用地，2008年核發的證明書記載「住宅區（應予綠化）」，但2014年證明書卻記載「住宅區」，認定鄉公所確有過失，但黃婦卻未查詢「綠化」原由，本身也要負3成過失責任，認為鄉公所應賠204萬比較合理，仍可上訴。

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