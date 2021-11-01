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    首頁　>　社會

    桃園復興1釣客渡溪被沖走 警消搶救難挽回

    陳姓釣客大曼橋下落水被沖走，大批警、消合力在湍急溪流進行救援。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

    陳姓釣客大曼橋下落水被沖走，大批警、消合力在湍急溪流進行救援。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

    2021/11/01 21:08

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區5名釣客今（1）日上午結伴前往復興區台7線（北橫公路）49.3公里、大曼橋下的大漢溪釣魚，大約下午1點17分準備渡溪至對岸時，66歲陳姓釣客疑不慎踩空落水，近期因上游雨勢不斷、溪水湍急，一落水就被強勁溪流沖走約50公尺，其他同行釣客見狀立即打電話報警求救。

    大溪警分局巴陵派出所獲報由2名員警會同消防局第四大隊巴陵分隊及大溪、圳頂、四搜隊員22名及各式救災車輛7輛前往救援，一行人於下午1點33分抵達現場，由於陳男落水處位於大曼橋約下切100公尺處，且該溪段地勢陡峭、溪水湍急且濕滑，救難人員費盡九牛二虎之力，於下午3點30分接觸到落水的陳姓釣客。

    救難人員初步檢視陳男已經OHCA（沒有呼吸心跳），情況危急，考量溪段不利救難的搬運進行，消防局緊急申請空勤總部支援，太約下午4點40分空勤救援直昇機於松山機場起飛，只是直昇機飛抵陳男墜溪上空時因當地地形無法降落，而於下午5點8分無功返航。

    在此同時，24名警、消合力抬人，於晚上6點12分把陳男搬運抵達台7線49.3公里的路面，接獲通知上山的家屬見陳男已經OHCA多時，經救護人員施以CPR等急救仍不見起色，忍痛放棄急救，後續由警方報驗處理。

    消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，復興區溪河流眾多，水文特性複雜，常常看似平穩的水面，水底下卻暗藏惡流，呼籲民眾應選擇安全處所戲水釣魚，並應自備救生裝備始為安全，若發現有人溺水，切勿冒然自行水下施救，應立即大聲呼救，包括「5不」：不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧，以及「5要」：要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心，才能降低溺水意外發生，保護自己的生命安全。

    陳姓釣客大曼橋下落水被沖走，大批警、消合力在湍急溪流進行救援。（記者李容萍翻攝）

    陳姓釣客大曼橋下落水被沖走，大批警、消合力在湍急溪流進行救援。（記者李容萍翻攝）

    陳姓釣客渡溪時被水沖走，直至晚上6點12分才終於被救援人員抬回台7線公路路面。（記者李容萍翻攝）

    陳姓釣客渡溪時被水沖走，直至晚上6點12分才終於被救援人員抬回台7線公路路面。（記者李容萍翻攝）

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