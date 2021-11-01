凌志駕駛不滿Mini Cooper龜速占路 追逐6、7公里踢車門飆三字經

Lexus駕駛不滿Mini Cooper龜速占路，沿路追車。（圖擷取彰化踢爆網影像）

2021/11/01 20:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕台74甲、彰化東外環快速道路，上個月11日下午發生一起逼車行車糾紛案，彰化縣黃男駕駛日本Lexus（凌志）進口休旅車，疑因不滿北部來彰化旅遊的吳男駕駛英國經典小車Mini Cooper慢速行駛內線車道，嫌對方占用車道，竟氣噗噗一路追逐和逼近吳男的轎車，追逐6、7公里，中間下車涉嫌用腳猛踢吳男的車門、狂飆三字經，更朝吳男轎車丟擲寶特瓶，嚇得吳男報警提告黃男，案情因而曝光。

逼車案件影片在臉書和LINE群組流傳，影像中，開Lexus休旅車的黃男和開Mini Cooper的吳男，原本都行駛在東外環花壇路段往台中方向的內線車道，不料路途到一半，黃男疑不滿前方吳男的車速過慢，占用車道，一時怒火衝上來，趁等停紅綠燈，下車飆罵吳男三字經，更用台語叫囂「有路不走，你是在三小（台語）」、「一直踩煞車占路」，涉嫌踢打車門要吳男下車，暴衝的動作，嚇得車內友人不斷尖叫，路過汽、機車輛，紛紛閃避到外側車道，怕惹來橫禍。

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吳男沒有下車，待綠燈放行先行駛內側車道，再轉向外側車道，刻意放慢速度想拉開2車的距離。

此時的黃男怒不可遏，火氣直衝，竟一路開車追逐，多次貼近吳男的轎車行駛，在6、7公里距離內至少發生5次逼車的危險動作，吳男苗頭不對加速離開，怎知在接近銜接國道3號快官交流道匝道路段，吳男發現黃男又下車，休旅車已停靠路肩，黃男手拿寶特瓶，朝他的轎車丟過去，寶特瓶砸中吳男轎車的擋風玻璃，吳男繼續加速離去，還好是寶特瓶並非硬物，否則後果不堪設想。

吳男向警方供稱，當下他照道路限速行駛，沒有占路，後來他也讓路改駛外車道，但黃男卻追車、逼車還飆罵三字經，讓他心生畏懼；不過，黃男向警方供稱，是吳男逼車，還用手機錄影，更占用內車道影響後方車輛行駛。雙方各執一詞，警方偵訊後，全案依強制罪、恐嚇罪、毀損罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

追逐6、7公里路程，至少發生5次逼車的危險駕駛。（圖擷取彰化踢爆網影像）

Lexus多次逼向Mini Cooper轎車。（圖擷取彰化踢爆網影像）

寶特瓶砸中Mini Cooper擋風玻璃。（圖擷取彰化踢爆網影像）

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