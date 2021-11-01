假社工亂傳保母違法超收 意外掀婆媳惡鬥家醜

兒媳否認假冒社工散播謠言，但橋頭地院根據相關跡證，仍判定是媳婦所為，依誹謗罪判她拘役50日得易科罰金，可上訴。（記者蔡清華攝）

2021/11/01 16:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一對資深的保母去年9月遭人造謠違法超收，兩老氣的報警，要求追查假冒社工散播謠言的幕後黑手，警方逐一過濾消息來源，赫然發現來自保母的媳婦，不過，兒媳到案否認犯行，橋頭地院根據相關跡證，仍判定是媳婦所為，依誹謗罪判她拘役50日得易科罰金，可上訴。

判決指出，擔任保母的C婦與A女為婆媳關係，平日相處不睦，去年9月18日上午，在住家附近的馬路邊，見帶小孩前來委託C婦照顧之家長，騎乘機車欲離去之際將她攔下，佯稱自己是社會局社工，稱「妳的保母夫婦被檢舉超收，我有去查訪，妳知道這件事嗎？社會局會對他們懲處，這是你的權益，我要先告知妳。」等語。

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托嬰的家長半信半疑向C婦求證，C婦氣得告訴老公，兩人決定報警追查，惡意造謠的有心人。警方傳訊托嬰家長、及調閱相關跡證，傳訊A女到案說明，A女只承認到過該路口，否認假冒社工造謠。

得知涉嫌造謠，氣憤的公婆認家門不幸，主張在精神上對他們不法侵害，已構成家暴，要求應依刑法之規定予以論罪科刑，橋頭地院根據相關跡證，仍判定是媳婦所為，依誹謗罪判她拘役50日得易科罰金5萬元，可上訴。

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