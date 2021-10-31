又見虐嬰？ 送托不到1週 孩子身上竟有瘀青、抓痕

原PO說，她從即時影像看到托嬰中心老師拉扯兒子後，當天下午就接兒子回家，回家時發現卻兒子背部有一大塊瘀青。（圖擷取自臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」）

2021/10/31 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄某托嬰中心被爆虐嬰，而今（31）日有家長在臉書發文表示，她才送1歲的兒子去新竹的一間托嬰中心8天，兒子身上就出現瘀青和抓痕，晚上也常常驚醒哭鬧，在托嬰中心吃不飽。這位家長也透過即時影像看到托嬰中心的老師拉扯孩子，還讓她兒子跌坐在地，憤而提告。其他網友看到後紛紛表示真的很心疼，寶寶心裡的陰影一定大於身體的受傷。

原PO今日在臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」發文表示，她9月8日開始，將1歲的兒子送往新竹市的某托嬰中心，沒想到才送去第3天，就發現兒子腋下出現紅色抓痕，腳也有瘀青。原PO表示，她隔天一早問老師，對方卻推託是因為原PO沒有幫兒子剪指甲，但原PO表示，她確定在送托的前一天晚上，就已經替兒子剪過指甲。

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原PO表示，她接下來幾天在接送兒子時，兒子都哭鬧不安，且露出害怕的樣子；此外，本來晚上兒子睡覺都很安穩，但送去托嬰中心後，兒子晚上睡覺開始不停驚醒哭鬧。原PO因此開始注意托嬰中心的即時影像，她表示，9月17日早上，她從即時影像看到2位老師輪流拉扯兒子，最後把他拉到跌坐到地上，過沒多久，另一名老師強迫兒子戴口罩，原PO表示，她當下看到兒子不停的扭動跟掙扎，表情也很痛苦。

原PO說，她當天下午就接兒子回家，回家時發現兒子額頭跟背部都有一大塊瘀青。原PO也說，送托期間，老師只會一直說兒子不適應，所以都不吃。但原PO認為，是托嬰中心沒讓兒子常喝水或牛奶，回家後尿片都是乾的，不然就是尿很黃。原PO也說，才去一週，兒子的體重就從10公斤瞬間掉到9.1公斤。

原PO表示，現在只要家裡的房門或是浴室門關上，兒子就會崩潰大哭，然後拚命拍打門，洗澡沖水時也會很恐懼，甚至蹲在地上害怕的哭叫。這讓原PO不滿表示，才去8天，兒子頭上和身上就都是瘀青，問老師也只會得到敷衍的答案。原PO表示，警方後來有處理，已經移送地檢署，也有其他家長主動聯絡，願意提供充分證據。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「天啊，好可怕」、「希望寶寶早日脫離惡夢」、「真的很心疼，我覺得心裡的陰影大於身體的受傷」、「很差勁欸，小孩身上的瘀青傷口一問三不知，到底是在顧小孩還是在追劇？」、「小小年紀就要受那壓迫式的壓力，看得我心好酸」、「好險你已經退托了！真的搞不懂不適合這份工作何必硬要當保母」、「一定要提告」、「還好在更嚴重之前發現了」。

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今（31）日有家長在臉書發文表示，她送1歲的兒子去新竹的一間托嬰中心才8天，兒子身上就出現瘀青。（圖擷取自臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」）

一位媽媽今日發文表示，她日前將1歲的兒子送往新竹市的某托嬰中心，沒想到才送去第3天，就發現兒子腋下出現紅色抓痕。（圖擷取自臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」）

一位媽媽今日在臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」發文表示，她9月8日開始，將1歲的兒子送往新竹市的某托嬰中心，沒想到才送去第3天，就發現兒子的腳有瘀青。（圖擷取自臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」）

原PO上傳兒子前額和背部有瘀青的診斷書。（圖擷取自臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」）

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