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    偷電纜線被發現還搶手機！纜線竊案頻傳 台電祭最高200萬檢舉獎金

    王男偷電纜被民眾發現時，拉扯中竟搶走被害人手機，罪加一等。（警方提供）

    王男偷電纜被民眾發現時，拉扯中竟搶走被害人手機，罪加一等。（警方提供）

    2021/10/30 12:21

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆、新營警分局今天（30日）破獲王、黃2嫌偷竊台電電纜線，其中王男被民眾發現時，還搶走被害人手機，罪加一等；因台電輸電導線、電纜被竊案頻傳，台電祭出檢舉獎金，經警方偵辦破獲後移送，檢舉者可獲台電頒發獎金3萬元，檢舉者更可獲得到台電獲得民事賠償金額的10分之1作為獎勵，檢舉獎金最高200萬。

    警方調查，10月間，王、黃2嫌涉嫌在新營區使用瓦斯噴槍、油壓剪剪斷台電連接住宅、路燈之輸電線、電纜線後偷竊，造成多處住戶停電；另10月22日凌晨，王嫌獨自騎乘機車至下營區以同樣手法犯案時，當場遭住戶發現並持手機報警，王嫌竟搶奪被害人手機後匆忙逃離。

    麻豆分局、新營分局組成專案小組偵辦，26日先逮捕王嫌，昨天再逮捕在逃的黃姓共犯，黃嫌身揹3起竊盜案、2起毒品案及1起肇事逃逸案，總計6案通緝案件在逃，今天將全案依搶奪及竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

    此外，新營分局也逮捕張姓、郭姓嫌犯，10月10日2人在鹽水偷竊價值10萬多元的電纜線，以3萬元賤賣。10月17日又前往同一間公司2次行竊時被現場埋伏警力發現，2人棄車逃逸，被警方追緝到案。

    白河分局也破獲王姓嫌犯白河、東山、後壁等地偷竊台電電纜線，解除台電大患。

    近年因原物料價格上漲帶動資源回收熱，台電輸電線成為竊賊下手目標，台電新營區營業處處長張簡宗瑜說，竊賊竊取導線變賣金額有限，但隨之而來的停電，影響民眾用電權益、行車安全並可能造成畜牧、養殖漁業的損失，台電公司除了財產損失外，並造成搶修人力耗損。

    台電新營區處說，近期將拜訪各分局並成立連絡窗口，積極提供警方竊案相關資訊以利偵查，共同打擊電纜竊賊。也呼籲民眾勇於檢舉不法拿獎金，檢舉電話110或撥打台電服務專線1911。

    警方也呼籲資源回收業者如果發現有來路不明或在塑膠外皮上打印TPC標誌之電纜線，應拒絕回收並勇於檢舉不法，不要成為銷贓的幫兇而觸法。

    王嫌在新營區尋找下手的輸電導線。（警方提供）

    王嫌在新營區尋找下手的輸電導線。（警方提供）

    台電新營區處處長張簡宗瑜（中）到白河分局頒發破案獎金6萬元。（台電提供）

    台電新營區處處長張簡宗瑜（中）到白河分局頒發破案獎金6萬元。（台電提供）

    台電輸電纜線失竊案頻傳，台電祭出檢舉獎金。（警方提供）

    台電輸電纜線失竊案頻傳，台電祭出檢舉獎金。（警方提供）

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