彰化喬友大樓火調報告難產「推給中央」 消防署說話了

消防署說，彰化縣政府除了製作火災原因調查鑑定書及火災報告，仍應針對喬友大樓（見圖）火災衍生問題與議題進行事故事實的調查，本於權責製作並公告，高雄市針對城中城火災的調查模式，可提供參考。（資料照）

2021/10/29 22:28

〔記者闕敬倫／台北報導〕彰化市喬友大樓6月驚傳惡火，釀4死22傷，包含一名消防員因公殉職，彰化縣議員吳韋達質疑縣府活動報告難產，未在第一時間公布，彰化縣消防局竟回應「由中央公布」，而高雄市10月發生的城中城火調報告已在今天（29日）出爐。對此，內政部消防署說，火災原因調查鑑定書及報告應由彰化消防局權責製作，高雄城中城火調模式可供參考。

本報報導，彰化縣議員昨天批評縣府避談喬友大廈火災報告，消防局回應說，「由中央公布」。消防署今天發布新聞稿說，有關喬友火災一案，內政部第一時間已針對消防同仁殉職部分啟動調查會機制，迄今已完成5次會議及2次訪談作業，並參酌運安會運作模式，釐清補充相關資訊及狀況，目前仍以每2週一次積極運作進行，持續審慎調查中，期儘速公布，提出改善建議事項並追蹤執行。

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權責在地方 「城中城模式可供參考」

消防署指出，地方制度法公共安全事項之災害防救規劃與執行屬於地方自治事項，而且「消防機關火場指揮及搶救作業要點」有明確規定，消防人員因執勤死亡或受傷住院者，應召開會議檢討，並製作火災搶救報告書及案例教育，持續檢討策進。

消防署強調，彰化縣政府除了製作火災原因調查鑑定書及火災報告外，仍應針對喬友火災衍生問題與議題進行事故事實的調查，本於權責製作並公告之，高雄市針對城中城火災的調查模式，可提供為彰化縣執行的參考。

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