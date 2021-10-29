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    首頁　>　社會

    小貨車疑「貼屁股」 3車連環撞……撞飛幾十萬

    小貨車追撞休旅車後，整輛車橫檔車道。（記者張瑞楨翻攝）

    小貨車追撞休旅車後，整輛車橫檔車道。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/10/29 18:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市台74線（東西向快速公路－快官霧峰線，又稱台中環線）的西屯路段，今天中午發生3輛車連環撞的車禍，駕駛小貨車的石姓男子，疑似沒有保持安全行車距離，亦即俗稱的貼屁股（緊跟前車後方），駕駛休旅車的陳姓男子變換車道，切到石男的前方，石男煞車不及，追撞陳男休旅車後，休旅車又推撞前方徐姓男子的汽車，3車連環撞，小貨車車頭幾乎全毀，石男與陳男輕傷，醫療費再加上3車維修費，以及車價貶低的損失，可能撞飛20萬元，甚至30萬元以上。

    中市警局六分局調查，上述車禍地點，就在台74線的外側車道，靠近五權西路交流道，21歲石姓男子駕駛的小貨車，先追撞51歲陳姓男子駕駛的豐田RV4休旅車，休旅車又追撞前方，正在暫停等候下交流道的徐姓男子，其豐田汽車被追撞，石男與陳男受輕傷，自小貨車車頭幾乎全毀，休旅車前後方凹損，且傷及C柱等結構，維修費用不低，汽車也會隨之貶值，徐男的豐田汽車後方受損，他幸運地毫髮無傷。

    石男說，他駕駛小貨車，見前方汽車變換車道，從內側車道，切入外側車道，切入他的前方，他一時煞車不及追撞，警方初步研判，石男駕駛小貨車，沒有保持安全的行車距離，是此車禍肇事主因，至於陳、徐駕駛的休旅車與自小客車，則尚未發現肇事因素，3人也都沒喝酒，全案由3人協商理賠。

    自小客車的車頭幾乎全毀。（記者張瑞楨翻攝）

    自小客車的車頭幾乎全毀。（記者張瑞楨翻攝）

    休旅車的後方嚴重損壞。（記者張瑞楨翻攝）

    休旅車的後方嚴重損壞。（記者張瑞楨翻攝）

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