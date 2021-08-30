8/30 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2021/08/30 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月30日）開獎的第110000069期威力彩、第110000207期今彩539、第110000207期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000069期威力彩中獎號碼為「第一區：03、06、11、14、17、30，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共43注中獎，每注可得2萬元；伍獎共236注中獎，每注可得4000元；陸獎共1507注中獎，每注可得800元；柒獎共2652注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4245注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9119注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1685注中獎，每注可得100元。

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第110000207期38樂合彩中獎號碼為「03、06、11、14、17、30」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共111注中獎，每注可得5750元；二合共1893注中獎，每注可得750元。

第110000207期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、07、10、11、14、17、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共150注中獎，每注可得500元；肆獎共1660注中獎，每注可得100元。

第110000207期今彩539中獎號碼為「02、14、24、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5553注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7404注中獎，每注可得50元。

第110000207期39樂合彩中獎號碼為「02、14、24、36、39」，四合摃龜；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5022注中獎，每注可得1125元。

第110000207期3星彩中獎號碼為「584」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000207期4星彩中獎號碼為「6541」，正彩5注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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