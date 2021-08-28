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    8/28 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/08/28 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月28日）開獎的第110000206期今彩539，頭獎開出1注，由新北市新莊區建福路63號「鉅采旺彩券行」開出；第110000206期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000206期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、08、09、15、17、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共155注中獎，每注可得500元；肆獎共1974注中獎，每注可得100元。

    第110000206期今彩539中獎號碼為「02、05、12、32、37」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共184注中獎，每注可得2萬元；參獎共7048注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8578注中獎，每注可得50元。

    第110000206期39樂合彩中獎號碼為「02、05、12、32、37」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6741注中獎，每注可得1125元。

    第110000206期3星彩中獎號碼為「213」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000206期4星彩中獎號碼為「7780」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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