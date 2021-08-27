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    8/27 大樂透5.1億頭獎1注獨得！今彩539頭獎開出3注

    今晚（8月27日）開獎的第110000078期大樂透頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（8月27日）開獎的第110000078期大樂透頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2021/08/27 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月27日）開獎的第110000078期大樂透頭獎開出1注，由台中市大甲區頂店里中山路一段1223號「鑫穩贏彩券行」開出；第110000205期今彩539頭獎開出3注，分別由台北市大同區南京西路187號「法主公彩券行」、台中市清水區中社里鎮政路99巷1號1樓「必盈商行」，及台中市烏日區九德里興祥街99號1樓「五路發商行」開出。第110000205期雙贏彩頭獎摃龜。

    第110000078期大樂透中獎號碼為「08、11、16、32、35、43，特別號：41」，頭獎共1注中獎，可得5億1396萬9065元；貳獎共5注中獎，每注可得99萬2494元；參獎共133注中獎，每注可得4萬181元；肆獎共256注中獎，每注可得1萬3420元；伍獎共5682注中獎，每注可得2000元；陸獎共6487注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬4596注中獎，每注可得400元；普獎共10萬607注中獎，每注可得400元。

    第110000078期49樂合彩中獎號碼為「08、11、16、32、35、43」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共131注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3727注中獎，每注可得1250元。

    第110000205期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、10、11、12、14、17、18、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共144注中獎，每注可得500元；肆獎共1633注中獎，每注可得100元。

    第110000205期今彩539中獎號碼為「03、18、23、32、33」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共247注中獎，每注可得2萬元；參獎共6916注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3039注中獎，每注可得50元。

    第110000205期39樂合彩中獎號碼為「03、18、23、32、33」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共333注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8718注中獎，每注可得1125元。

    第110000205期3星彩中獎號碼為「462」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000205期4星彩中獎號碼為「4036」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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