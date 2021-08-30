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    一銀盜領案嫌犯安德魯刑滿遞解出境 搭荷航8點班機離開

    5年前轟動國際的一銀提款機盜領案嫌犯安德魯今日刑滿，移民署將他遞解出境。（記者姚介修攝）

    5年前轟動國際的一銀提款機盜領案嫌犯安德魯今日刑滿，移民署將他遞解出境。（記者姚介修攝）

    2021/08/30 18:23

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕5年前曾轟動台灣、震驚國際的第一銀行遭外籍詐欺集團盜領案，3名外籍嫌犯落網後已先後服刑，其中2人已於去年服刑期滿被遣返出境，其中犯嫌安德魯（Peregudovs Andrejs），於今年今年1月雖然服刑期滿，因他無法繳清50萬罰金於是改服勞動役，今天服役完畢出獄；移民署在晚間安排荷航8點班機，將他遞解出境。

    拉脫維亞籍安德魯等外籍人士所屬的國際盜領集團，於2016年被集團派往台灣，以遠端遙控方式讓第一銀行特定型號自動提款機吐鈔；數名外籍犯嫌先後在提款機盜領8327萬元，經過警方調閱監視器抽絲剝繭，在宜蘭循線逮捕來台處理贓款的安德魯、潘可夫（Niklae Penkov）、米海爾（Colibaba Mihail）並追出贓款下落，轟動國際。

    安德魯在2016年7月11日入境參與盜領、並協助處理贓款，警方追捕時，安德魯搭車逃往宜蘭；安德魯落網原因，是他有一天下午前往東澳一間餐廳吃飯，當時帶家人出遊的台北市警局公關室警官宋俊良眼尖認出警方公佈畫面，馬上通報當地警方逮人。

    安德魯等3人落網後，分別遭法院判處有期徒刑4年6月至4年10月不等，其中，潘可夫已於去年9月服刑期滿遭遞解出境，米海爾則於去年11月遞解出境，安德魯原本今年1月服刑完畢，但他因為交不出50萬罰金，以勞役折抵，今日服刑結束，移民署立即將他遞解出境。

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