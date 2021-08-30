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    保全下藥性侵女童 判入監8年6月還須付30萬補償金

    保全下藥性侵女童判8年6月，桃園地院法官近日判決他另須給付桃檢30萬元犯罪被害補償金。（記者鄭淑婷攝）

    保全下藥性侵女童判8年6月，桃園地院法官近日判決他另須給付桃檢30萬元犯罪被害補償金。（記者鄭淑婷攝）

    2021/08/30 17:01

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕59歲翁姓男子4年前在桃園市某擔任社區保全時，藉著與社區小6女童熟識，趁帶她外出遊玩時下藥性侵，翁男被判8年6月確定，被害女童向桃園地檢署申請犯罪被害補償金，桃檢給付30萬元後，向翁男提出給付補償金之訴，桃園地院近日判決翁男須給付這筆30萬元。

    翁男目前在監獄執行中，對於桃檢求償被害補償金，他僅以書狀表示人在服刑，出獄後會立即工作開始還款。

    據悉，受害女童當時因媽媽罹癌，家中還有年僅1歲半的妹妹，時任保全的翁男得知，對2姊妹特別關愛，女童因此對他沒有防備。

    判決指出，2017年11月某日，翁男帶女童外出遊玩，趁女童不注意下藥，後續轉往電影院看電影，女童開始感到暈眩、無力，跟翁男說「想回家休息」，卻被載往汽車旅館性侵，女童隔天告知姑姑「阿伯對她做了不好的事」，家人才驚覺翁男竟是狼。

    翁男已被法院依妨害性自主罪判處8年6月徒刑確定，女童依犯罪被害人保護法向桃檢申請性侵害補償金，桃檢犯罪被害人補償審議委員會決議補償30萬元，並向翁男提出給付補償金之訴，桃園地院判決翁男須給付這筆30萬元。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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