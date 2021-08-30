高市7旬夫妻命案》檢警相驗：夫窒息亡、妻遭鈍器重擊亡

承辦檢察官（左）和警方到殯儀館相驗老夫妻屍體，對案情不多表意見。（記者黃良傑攝）

2021/08/30 11:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區透天厝夫妻雙屍案，今午10點40分由檢警相驗，死者莊男的2個兒子到場認屍，悲傷不已，2人不發一語，檢察官在殯儀館簡單訊問2人，初步研判莊妻林女頭部有3處遭鈍器敲擊，初步研判疑被鈍器敲打6、7下，應為致命傷，至於莊男窒息死亡，並無外傷，是否為加工自殺案？檢警未回應說明。

雄檢表示，死者莊男無明顯外傷，現場發現是上吊狀態，莊妻頭部有外傷，陳屍地點及房屋處多處血跡噴濺痕，現場遺留有1把榔頭，疑似行兇工具，由於現場門窗緊閉反鎖，尚無發現外力介入跡象，死者的兒子表示父母感情長期不睦，是否為丈夫行兇殺妻後再自殺，已是檢察官後續調查的重點。

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據了解，死者75歲莊男平日和妻子（74歲）感情偶有不睦，他曾搬出到台中租屋和妻分居，今年4月間再回到透天厝住，莊男平日在家生活相當規律有條，夫妻生活、交友單純，但偶有不睦，鄰居表示，這幾天並未聽到2人有爭吵，檢警相驗莊妻致命傷於頭部3處以上，疑為鈍器所致，警方在1樓廚房旁水槽內發現1把榔頭。

今傳命案，一對七旬老夫妻陳屍屋內，莊姓丈夫被發現陳屍4樓曬衣間，莊妻林女則倒臥在1樓房間，已氣絕身亡，據了解，1樓留有多處血跡噴濺痕，警方在水槽旁發現1支榔頭，懷疑是兇器，已採鑑送驗，以釐清案情，不排除有加工自殺的可能。

鄰居表，死者的2個兒子分別住在新竹、台南，非常孝順，2兒子於2天連絡不上父母，曾先請阿姨幫忙了解情況，卻發現透天厝內燈光亮著，冷氣機也開著使用，研判父母應該在家，但卻未接電話令他察覺不對勁，返回父母家查看，但未帶鑰匙，按電鈴也無人回應，便求助鄰居到頂樓探看父母家屋內狀況。

他見到4樓曬衣間疑有人上吊，立即報警合力破門，不料，母親林女（74歲）已倒臥1樓客廳，警方表示屋內沒有打鬥痕跡，不過有血跡噴濺痕跡，林女的頭部疑有外傷，死亡時間約2天左右，警方在廚房水槽旁發現1把榔頭，採鑑上面的血跡痕送驗。（12:12更新）

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高市老夫妻命案檢察官相驗，夫上吊窒息亡妻頭部3處頓器重擊致死，死者的2個兒子悲傷到殯儀館認屍，不發一語。（記者黃良傑攝）

高市老夫妻命案檢察官相驗，夫上吊窒息亡妻頭部3處頓器重擊致死，死者的2個兒子悲傷到殯儀館認屍，不發一語。（記者黃良傑攝）

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