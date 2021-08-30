婦跳崖詐保3400萬 丈夫、兒子判刑定讞

婦人葉治萍2017年4月墜落邊坡死亡，檢警查出是第二任丈夫陳政賢（中），與葉女與前夫所生次子加工自殺詐保案。（資料照，記者邱俊福翻攝）

2021/08/30 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕婦人葉治萍為償還債務及讓兒子生活無虞，夥同第二任丈夫陳政賢策劃「假墜崖，真詐保」加工自殺戲碼，向多家保險公司詐保3400萬元。高等法院更一審依三人以上同詐欺取財未遂判陳男有期徒刑2年6月、葉婦與前夫所生次子陳俊宏1年2月、陳政賢胞姊陳慧齡6月；最高法院駁回上訴定讞。

判決指，葉婦與陳政賢於2016年12月登記結婚後，葉婦先向多家保險公司投保多達3400萬元意外險，受益人是陳政賢，夫妻後來2度前往桃園大溪區的台七線會勘，意圖製造意外死亡的假象向保險公司詐保。

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2017年4月24日上午，葉婦一家人開車到台七線7.5公里處，葉婦下車後先以手機自拍相片數張，隨後在丈夫與兒子面前躍下邊坡「自殺」。陳政賢見葉婦自殺計畫完成，立刻報警處理，謊稱太太因暈車身體不適、下車休息，見風景優美坐在護欄自拍，意外滑落邊坡致死。

檢警相驗後發現疑點重重，且葉婦生前還曾投保高額保險，深入追查才戳破這起詐保案件。兒子陳俊宏在檢方偵訊時承認母親罹患乳癌有意輕生，他才在父親陳政賢指使下配合詐保，但陳政賢否認犯罪，反供出葉婦曾將第一任丈夫推落水圳詐領保險金。

桃園地院一審痛批陳政賢、陳俊宏分別罔顧夫妻、母子之情，不尊重生命價值，帶給社會不良示範，依法判父子各3年、1年6月徒刑；至於陳慧齡同樣犯詐欺未遂罪，另身為公司會計的她為協助詐領保險金，捏造葉婦在職證明並領取薪資的假象，又涉犯商業會計法填製不實罪，獲判1年2月。

高院二審駁回3人上訴，但遭最高法院撤銷發回。更一審指出，夫妻共謀製造意外死亡假象，詐領保險金，而知情的兒子非但未阻止母親自殺還中途加入，協助詐保的陳慧齡捏造葉婦在職證明並領取薪資的假象，也有不當。

更一審考量陳政賢否認犯罪，陳俊宏、陳慧齡則於更審期間承認犯罪，並具有悔意，且陳俊宏案發前長期照顧母親生活，學業和工作均知上進，是不忍母親長期受債務即身心疾病所苦，才同意加入犯案，另陳慧齡是出於姊弟親情為協助陳政賢而犯案，且要一邊照顧小孩，減輕改判。

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