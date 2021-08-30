為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄7旬夫妻陳屍住處發現沾血榔頭 朝命案方向偵辦

    高雄一對7旬夫妻陳屍住處房屋緊閉無打鬥痕，警方朝命案方向偵辦。（警方提供）

    高雄一對7旬夫妻陳屍住處房屋緊閉無打鬥痕，警方朝命案方向偵辦。（警方提供）

    2021/08/30 09:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區一棟透天民宅今傳命案，一對七旬老夫妻陳屍屋內，莊姓丈夫被發現陳屍4樓曬衣間，莊妻林女則倒臥在1樓房間，已氣絕身亡，據了解，1樓留有多處血跡噴濺痕，警方在水槽旁發現1支榔頭，懷疑是兇器，已採鑑送驗，以釐清案情，不排除有加工自殺的可能。

    死者莊男（75歲）住在台南的兒子因2天連絡不上父母，曾先請阿姨幫忙了解情況，卻發現透天厝內燈光亮著，冷氣機也開著使用，研判父母應該在家，但卻未接電話令他察覺不對勁，返回父母家查看，但未帶鑰匙，按電鈴也無人回應，便求助鄰居到頂樓探看父母家屋內狀況。

    他見到4樓曬衣間疑有人上吊，立即報警合力破門，不料，母親林女（74歲）已倒臥1樓客廳，警方表示屋內沒有打鬥痕跡，不過有血跡噴濺痕跡，林女的頭部疑有外傷，死亡時間約2天左右，警方在廚房水槽旁發現1把榔頭，採鑑上面的血跡痕。

    警方上樓查看，在4樓發現莊男屍體，衣服和手臂均有沾血，警方採鑑送驗，由於住宅現場門窗緊閉反鎖，無外力侵入跡象，警方訪談家屬和鄰居，以了解死者夫妻感情如何，警方目前朝命案方向偵辦中。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市一對65歲夫妻陳屍住家 死因待釐清
    2021/08/30 05:55

    高市一對65歲夫妻陳屍住家 死因待釐清
    父殺兒助解脫病痛無法領保險 斗六市長︰透過公益團體關懷協助
    2021/08/25 13:40

    父殺兒助解脫病痛無法領保險 斗六市長︰透過公益團體關懷協助

    全台唯一波灣富裕債
    酒後失蹤被棄屍山區 檢方相驗初判外力致死
    2021/08/18 18:34

    酒後失蹤被棄屍山區 檢方相驗初判外力致死
    運將15年前殺人服刑出獄 狠刺發酒瘋醉客脖子遭求處無期徒刑
    2021/08/18 10:04

    運將15年前殺人服刑出獄 狠刺發酒瘋醉客脖子遭求處無期徒刑

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播