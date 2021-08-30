高雄7旬夫妻陳屍住處發現沾血榔頭 朝命案方向偵辦

高雄一對7旬夫妻陳屍住處房屋緊閉無打鬥痕，警方朝命案方向偵辦。（警方提供）

2021/08/30 09:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區一棟透天民宅今傳命案，一對七旬老夫妻陳屍屋內，莊姓丈夫被發現陳屍4樓曬衣間，莊妻林女則倒臥在1樓房間，已氣絕身亡，據了解，1樓留有多處血跡噴濺痕，警方在水槽旁發現1支榔頭，懷疑是兇器，已採鑑送驗，以釐清案情，不排除有加工自殺的可能。

死者莊男（75歲）住在台南的兒子因2天連絡不上父母，曾先請阿姨幫忙了解情況，卻發現透天厝內燈光亮著，冷氣機也開著使用，研判父母應該在家，但卻未接電話令他察覺不對勁，返回父母家查看，但未帶鑰匙，按電鈴也無人回應，便求助鄰居到頂樓探看父母家屋內狀況。

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他見到4樓曬衣間疑有人上吊，立即報警合力破門，不料，母親林女（74歲）已倒臥1樓客廳，警方表示屋內沒有打鬥痕跡，不過有血跡噴濺痕跡，林女的頭部疑有外傷，死亡時間約2天左右，警方在廚房水槽旁發現1把榔頭，採鑑上面的血跡痕。

警方上樓查看，在4樓發現莊男屍體，衣服和手臂均有沾血，警方採鑑送驗，由於住宅現場門窗緊閉反鎖，無外力侵入跡象，警方訪談家屬和鄰居，以了解死者夫妻感情如何，警方目前朝命案方向偵辦中。

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