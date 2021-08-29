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    首頁　>　社會

    2男到銀行開戶對行員咆哮 警意外逮到詐欺通緝犯

    呂男（左）向警方表示他10年前涉及的詐欺案件，已執行完畢，認為行員故意刁難、阻撓他開戶。（讀者提供）

    呂男（左）向警方表示他10年前涉及的詐欺案件，已執行完畢，認為行員故意刁難、阻撓他開戶。（讀者提供）

    2021/08/29 10:00

    〔記者方志賢／高雄報導〕陳姓、呂姓男子前天（27日）下午到苓雅區一家銀行開戶，其中呂男涉及詐欺案，帳戶遭設定警示而無法開戶，但呂認為行員故意刁難，對行員大聲咆哮後便離去。警方獲報趕抵在銀行外街口找到2人，意外查出陳男是詐欺通緝犯，當場逮捕。

    苓雅分局成功路派出所於8月27日下午3時許獲報，四維四路某銀行內有糾紛，警方到場後，行員表示有2男要開戶，其中呂男因曾涉及詐欺案件，帳戶被設定警示帳戶，故無法開帳，但呂男認為行員故意刁難、阻撓他開戶，於是向行員大聲咆哮後便離去。

    警方詢問2人特徵後，便在銀行外不遠的街口發現2人蹤影，呂男向警表示他10年前涉及詐欺案件，但已執行完畢，卻仍無法開戶，經警方以警用小電腦查證2人身分後，赫然發現陳男（38歲）竟是台北地檢署與台北地院於今年6月發布的詐欺通緝犯。

    警方告知陳男為通緝犯時，他一臉茫然，並向警方表示，自己曾收到法院通知書，通知書上寫因疫情關係延後開庭，他不知道延期至何時，後續也沒有主動與法院聯繫，以為會再收到開庭通知，便不以為意，不知自己已遭發佈通緝，警方當場將他逮捕後帶回偵辦，全案詢後移請偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方意外查出陳男（右）是詐欺通緝犯，當場逮捕後送辦。（讀者提供）

    警方意外查出陳男（右）是詐欺通緝犯，當場逮捕後送辦。（讀者提供）

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