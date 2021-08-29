嫌菜不好爆與店家打架 台中醉客未戴罩嗆警：罰3千而已！

餐酒館發生糾紛，警方啟動快打趕往處理。（民眾提供）

2021/08/29 09:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一家餐酒館凌晨發生糾紛打架案，陳姓客人因對菜色不滿意且酒後情緒動咆哮，此舉引起店家不滿因而發生衝突鬥毆，警方獲報啟動快打趕往時，未戴口罩陳男竟又嗆警：「（罰）3千而已！」且極端不配合，警方迅速壓制陳男帶回管束，並將對雙方依刑法150條聚眾鬥毆等罪究辦。

據查，33歲陳男今天凌晨與另6名男女友人，在南屯區干城街上一家餐酒館餐敘，一直到凌晨4時許，已有酒意的陳男突對菜色不滿意，加上酒後情緒激動現場咆哮，此舉也引起28歲的卓姓店家不滿，兩人因此發生口角衝突後拉扯衍生鬥毆。

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即便雙方友人介入勸架未果，導致陳男眉角受傷，轄區第四分局獲報立即啟動快打，由偵查隊副隊長郭庭彬、黎明所副所長黃彥融等20名警力迅速到場勸離時，警方勸導陳男戴上口罩，陳男竟又嗆警方：「（罰）3千而已！」且相當不配合，警方隨即一擁而上強制壓制並帶回保護管束，結束這場鬧劇。

警方表示，經查該案為餐酒館菜色引發糾紛致鬥毆，警方到場實施強制力壓制、管束，迅速彌平暴力行為。雙方雖事後未提告，但警方仍將以雙方觸犯刑法150條聚眾鬥毆罪、社會秩序維護法將涉案人移送，另行為人等未戴口罩部分另移請主管機關裁罰。

警方呼籲重申，對於任何形式暴力行為皆將從嚴究辦，疫情二級警戒期間仍須遵照中央疫情指揮中心規範之口罩佩戴規定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方現場壓制陳男。（民眾提供）

隨即帶回保護管束。（民眾提供）

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