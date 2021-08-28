警所長遭捅摘腸保命 武士刀男被檢求處重刑

苗栗縣公館分駐所長吳國基（右），今年5月間執行拘提任務，遭49歲鍾姓男子反抗拒捕，腹部被對方持武士刀捅成重傷，經急救手術摘除近40公分的小腸等治療，才脫離險境。（圖由警方提供）

2021/08/28 17:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館分駐所長吳國基，今年5月間執行拘提任務，遭49歲鍾姓男子反抗拒捕，腹部被對方持武士刀捅成重傷，經急救手術摘除近40公分的小腸等治療，才脫離險境。檢察官認為鍾男有殺意，且犯後還強辯「誰說穿警察制服的就是警察？」毫無悔意，加上有傷警前例，依殺人未遂罪嫌將他起訴，並求處7年以上刑期，以示懲儆。

鍾男有毒品前科，去年因毀損、襲警案被判刑定讞，檢方通知今年5月4日入監執行，他卻未報到。轄區苗栗警分局公館分駐所長吳國基和2名員警，於當晚持拘票登門要將他逮捕歸案。

請繼續往下閱讀...

未料，鍾男竟持武士刀及棍棒拒捕，3警上前扭打壓制，混亂中，鍾男撿起遭擊落的武士刀朝吳國基的腹部猛刺，吳負傷後，仍與另2名員警合力，將鍾男制伏。吳國基直到消防人員抵達檢傷，才發現傷勢嚴重，手術後送加護病房；另2名員警也受輕傷就醫。

苗栗地檢署偵查認為， 鍾男主觀上可預見人體腹部有重要臟器，倘以尖銳刀械刺入，有可能傷及腹腔內重要臟器，致大量失血、生理機能嚴重受損而死亡，鍾男為了免遭警員拘提，仍基於縱令致人於死亦不違背其本意的不確定殺人故意，對於公務員依法執行職務時頻施強暴之犯意。

且檢察官調查，吳國基左下腹部的傷勢及傷口深度，並非表淺，深及小腸，且合併多處小腸穿孔、多處小腸腸繫膜撕裂傷合併腹內出血、後腹腔大量出血合併血腫的重傷害，經救護人員就醫急救，切除40公分小腸及摘除闌尾，經過血管栓塞治療及2次腹部探查手術才脫離危險期，足見鍾男下手之重，有殺人的犯意，依殺人未遂罪嫌將鍾男起訴。

由於鍾男被捕後，還強辯他有要求員警出示警員證，僅穿著警員制服，不能證明其身分確為員警，否認犯行且毫無悔意，加上他於去年2月間，也曾持陶瓷碗公敲擊員警的頭部，導致該名員警前額7公分撕裂傷併腦震盪。檢察官認為鍾男屢對前往執行公務員警造成生命、身體侵害的危險性，建請法院量處鍾男應執行7年以上之刑度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法