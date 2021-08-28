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    首頁　>　社會

    幹到少校吃考丙 「被退伍」6年後才打官司確定丟官

    楊姓男子服役15年官拜少校，卻因表現不佳，2011年被評核考績丙上並核定楊員退伍。楊男不服，卻拖到2017年才向申請審議，最高行政法院認為全案逾期，且無法補正，日前裁定他敗訴。（記者吳政峰攝）

    楊姓男子服役15年官拜少校，卻因表現不佳，2011年被評核考績丙上並核定楊員退伍。楊男不服，卻拖到2017年才向申請審議，最高行政法院認為全案逾期，且無法補正，日前裁定他敗訴。（記者吳政峰攝）

    2021/08/28 17:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕楊姓男子在國防部海軍司令部服役，好不容易做到少校，卻因表現不佳，2011年被所屬機關聯勤五支部評核考績丙上，不適服現役人事評審會據此核定楊員退伍。楊男不服，卻拖到2017年才向海軍權保會申請審議，超過申訴時效，最高行政法院亦認為全案逾期，且無法補正，日前裁定他敗訴，楊員丟官確定。

    楊員能力未達到長官期待，仍升到聯勤第五支部少校後勤官，惟升官後依舊表現不佳，大錯沒有，小錯頻頻，經常延遲公文，長官考量他服役15年，好不容易幹到少校，多睜一隻眼閉一隻眼，2008年起的考績多給乙，而非丙。

    到了2011年，長官終於失去耐心，不願再給改過自新的機會，評比楊員「思想乙等、品德乙等、才能丙上、學識丙上、績效丙上、體格不合格」，綜合考量後祭重手打考績丙上，並送人評會。人評會認為楊員原告身為軍官領導幹部，卻因自身職務表現不佳，所受懲罰遠超過於獎勵，受懲後不知悔悟，視軍人榮譽於無物，嚴重影響後進人員觀感，漠視職務行為所生的影響，恐將造成部隊整體不良效應，權衡後核定他不適服現役退伍。

    楊員不服，質疑同袍也有人吃考丙，為何只有他被退伍？但他到了2017年才向權保會申請審議處分有無違誤，只是處分早於2012年送達，最遲要在一年內提起申訴，也就是2013年，楊員卻遲至2017年才申請，已超過時效，被權保會決議不受理，楊員因而改打行政訴訟。

    最高行政法院調閱卷宗後，亦認為楊員未在退伍處分送達1年內聲明不服，拖到2017年才申請權益保障，超過時效，且無法補正，日前裁定他敗訴確定。

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