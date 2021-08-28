不甘心到手肥羊沒了 蜘蛛盜重回現場終被逮

42歲洪姓慣竊。（記者劉慶侯翻攝）

2021/08/28 10:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕42歲洪姓慣竊，專門針對低矮樓房伺機攀爬侵入竊盜。25日清晨他鎖定北市雙城街一處位在2樓的民宅準備扮蜘蛛盜行竊，但被臨近民眾發現喝斥後逃離；不甘心放過口中肥肉的他，當日晚間再返回現場意圖作案，再被民眾發現報警，最後被警方發現躲藏在4樓逕行逮捕。全案現由警方擴大偵辦中。

警方表示，身材瘦小的洪嫌，擅於利用深夜或傍晚天色昏暗作掩護，攀爬在房舍外設置有遮雨棚的老舊建築，沿途找尋未加裝門鎖的門窗，再侵入住家行竊。

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25日清晨6時許，他前往早就鎖定的中山區雙城街12巷內某民宅，正準備攀爬侵入時，被早起運動的民眾眼尖瞥見，立刻報警，並高聲警告喝斥驅離，洪見事跡敗露，只得悻悻離去。當地里長事後並進行廣播，提醒周邊居民、商家提高警覺。

怎料到晚間6時左右，洪嫌又潛回雙城街原地，正沿著遮雨棚往上攀爬時，又被鄰近的住戶發現，隨即向轄管中山分局圓山派出所報案，但洪嫌身形快速向上竄逃，瞬間已無蹤影。

警方為逐層搜索洪嫌行蹤，經警方聯繫各屋主取得同意後，由鎖匠協助開啟大門，順利在4樓查獲已躲藏在民宅內的洪嫌，現場起獲衣服1件贓證物。

警方鑑於於洪嫌是慣竊，在北部地區可能尚有涉嫌其他案件，昨日訊後先依法移送台北地檢署，另擴大偵辦中。

洪姓慣竊正利用遮雨棚攀爬，伺機侵入民宅。（記者劉慶侯翻攝）

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