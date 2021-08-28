四海幫前幫主趙經華今出殯 北市特勤警荷槍實彈戒備

四海幫第四任幫主趙經華今日上午舉辦追思告別會，北市警特勤中隊荷槍實彈現場警戒。（本報記者攝）

2021/08/28 09:45

〔社會新聞中心／台北報導〕75歲四海幫第四任幫主趙經華，7月23日因癌症病逝，今（28）日上午9時於台北市立民權東路第一殯儀館景行廳舉行告別式。趙經華雖是首位將國內黑幫大佬過世辦成「世紀喪禮」的創始者，但此次因疫情和遺眷要求，趙經華的追思會全程低調處理，僅由各地的四海幫眾約400人到場致意。警方則派出約70名警力到場蒐證、警戒。

據了解，趙經華遺眷和親屬基於趙經華早早就退出幫主職位，本就無意讓喪禮再染上江湖風采，希望是以低調和莊嚴處理，也不希望過於招搖和掛上四海幫招牌，因此改為「中華四海同心協會」，以免公祭擺場面多生枝節，引起社會各界側目。

請繼續往下閱讀...

此外，經四海幫內部協調後，基於配合防疫措施及家屬意願，才決定不對外舉行公祭儀式，也不對外公開發放「武林帖」式的訃聞，出殯現場改為家屬及「內部人員（四海幫）緬懷」的追思會。

由於警政署近期嚴格要求各警察機構掃蕩檢肅黑幫，及全面遏阻再有黑幫舉辦各類大型聚會情況，因此，四海幫也多次透過管道向台北市警方釋出訊息，屆時將會做好人員的管理和防疫措施。

今天上午9時在一殯景行廳舉辦追思會，四海幫新任主張存偉、副幫主國峻等重量級幹都到場致哀，四海幫雖向警方承諾不會大肆舉辦，但仍將追思會過程在YouTube平台直播。

北市警方則派出轄管中山警分局、北市刑警大隊、特勤中隊等約77名警方，荷槍實彈到場警戒、蒐證，並確保會場安全。

警察眷屬出身的趙經華，在當年家境頗為富裕，但仍被幫派吸收，混跡「十五兄弟幫」，1970年代前後，在朋友引薦下加入所謂外省掛的四海幫，與四海幫精神領袖「大寶」陳永和、「老賈」賈潤年等人交情甚篤，最後被認定為是陳永和派系人馬。

民國84年，陳永和決定隱居幕後，準備將幫主地位移交給繼任的趙經華，不到1年時間，陳永和卻在自己經營的海珍寶餐廳內遭槍手暗殺死亡，全案至今仍是懸案，四海幫在查無兇手和方向下，氣燄一度受挫。

趙經華此時以親信身分出面為陳永和舉辦喪禮，現場參與人數高達2、3萬人，連日本、韓國、美國的黑幫都來台致祭，引起社會各界轟動與側目。從此，台灣重要黑幫分子出殯無不循此模式辦理，趙經華也被公認為開創了台灣幫派「世紀喪禮」的先河。

隨後，趙經華模仿國民黨組織，由幫中資深者晉為中常委，作為共同管理模式，他也被推舉當選主任委員，從當時檯面上的幫主蔡冠倫手中接下新幫主權位，成為四海幫第四任的幫主，江湖間也改稱呼他為「趙霸子」。

後來趙經華因被警方認為涉及暴力圍標中華電信高達60億元的各項工程，轄下幫眾更參與多起暴力恐嚇事件，遭警方列為首要治平對象，他隨即潛逃出境至中國、美國等地。

被四海幫認為「個性最溫和」的趙經華，不願身陷囹圄，86年2月潛藏美國期間，隔空指示副幫主董克誠帶領7位四海幫成員至北市刑警大隊，以他的名義代為宣布解散四海幫。

趙經華此後幾乎不再介入幫內事務，也不過問黑道糾紛，真正的成為退隱的江湖人士。

四海幫第四任幫主趙經華今日上午舉辦追思告別會，四海幫眾約400人到場致意。（本報記者攝）

四海幫第四任幫主趙經華今日上午舉辦追思告別會。（本報記者攝）

四海幫第四任幫主趙經華今日上午舉辦追思告別會。（本報記者攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法