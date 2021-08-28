馬桶蓋、衛生紙架都要貪！上校向廠商索賄 下場出爐

政治作戰局前上校工程參謀官陳其麟，承辦眷村改建工程時，向承攬的營造公司，暗示要免費裝潢新居，從免治馬桶蓋、衛生紙架，貪到媽祖平安祈福酒。台中地院判刑5年10月，已繳回的犯罪所得19萬餘元沒收，可上訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2021/08/28 06:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕44歲國防部政治作戰局前上校工程參謀官陳其麟，承辦眷村改建工程時，刻意傳房屋「空空如也」照片，向承攬的鉅明營造公司，暗示要免費裝潢新居，從免治馬桶蓋、衛生紙架，貪到媽祖平安祈福酒。台中地院批評他官拜上校，長期受國家栽培，竟索求賄賂、嚴重敗壞官箴，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判刑5年10月，已繳回的犯罪所得19萬餘元沒收，可上訴。

判決書指出，國防部軍備局在2010年辦理北市北投區「台北市政校後勤區新建工程」（俗稱眷村改建），由鉅明營造公司以7億餘元得標，原預計2013年底竣工，卻延宕到2015年4月。驗收時又有不合格之處，負責督導的上校陳其麟，於2017年6月間暗示索賄。

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陳其麟先傳一張「空空如也」照片，給鉅明公司的尤姓工程師，暗示他的新屋需裝潢，「有洗臉盆櫃嗎？」「TOTO、有這牌子？」「電腦馬桶座是免治馬桶嗎？」尤男轉報該公司李姓副理後，派員到新屋施做水電衛浴設備，包括插座開關蓋板、浴室暖風機、TOTO牌馬桶、緩降便座、臉盆、水龍頭等，材料費12萬餘元（不含施工費），陳男則同意驗收部分工程，讓鉅明公司領得429萬餘元保證金。

陳男又在2018年1月，直言要「TOTO免治馬桶蓋」、衛生紙架、置衣架、毛巾環等衛浴設備，為他的老家裝修；鉅明公司又花4萬餘元，滿足他的渴望，陳男同意鉅明公司可解除保固責任，領到850萬餘元的保證金，之後，陳男又問尤男，可否代購「大甲媽祖平安祈福酒」，尤男明白言外之意，斥資近1萬元買2箱祈福酒送給陳男。

陳男於台中地院羈押庭中，對上述犯行說，「我都承認，我都認罪」，但卻於審理庭中翻供，他坦承收受水電衛浴設備與媽祖平安祈福酒，卻否認觸犯貪污治罪條例犯行，他辯稱只是請尤男代購上述物品，能有優惠折扣，如果尤男告知價格，他會付錢，尤男卻沒答覆價格，他在職務上沒給對方任何方便，只是違反行政倫理。

法官卻認為，陳男收受賄賂後，在會辦單上簽註「驗收合格」等意見，收賄與簽註的職務行為具有關聯性，與李、尤兩人想達成目的與期待相符，具有對價關係，不採信陳男辯詞，判處徒刑5年10月，可上訴。

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