為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    神壇主誆稱男女交合能驅邪解危 假借神明附體捏胸被判刑賠款

    余男被控假借神明附體對女客捏胸，屏東地院判他3個月徒刑，並賠償10萬元。示意圖。（資料照）

    余男被控假借神明附體對女客捏胸，屏東地院判他3個月徒刑，並賠償10萬元。示意圖。（資料照）

    2021/08/27 16:36

    〔記者李立法／屏東報導〕神壇余姓男壇主向前來諮詢感情事的女客誆稱彼此為前世夫妻，須男女交合才能驅邪解危，假借神明附體把手伸進女客內衣捏胸，嚇壞被害人，報警將余男送辦，余男辯稱當時處於「起駕」狀態，神明不可能性騷擾，但法官不相信，判他3個月徒刑，還要賠償10萬元，可上訴。

    被害人「小玲」（化名）控訴，她去年6月間和女同事到余男開設的神壇問姻緣，余男卻支開妻子和女同事到另一個房間，神壇內只剩她和余男2人，余男向她說，2人是前世夫妻，她有危險，須男女交合才能去穢解危，要她保密不得聲張，留下手機號碼後，還說她胸口不潔，但有神明在，不用怕，便把手伸進她的內衣捏胸，讓她反應不及飽受驚嚇，等女同事出來後，她趕緊離開，決定報警處理。

    余男由警方送辦後被檢方依違反性騷擾防治法起訴，但他十分不服氣，認為該指控只是女方片面之詞，他根本沒有做，並強調他當時正處於神明附體「起駕」狀態，不清楚發生什麼事，神明也不可能性騷擾女方。

    屏東地院檢視原、被告說詞，並詢問余妻及原告同事、主管，根據原、被告於案發後情緒反應及相關事證，法官採信原告指控，認定被告性騷擾罪行成立，處3個月徒刑，可易科罰金，原告附帶民事求償，法官審酌全案情狀後，判余男應賠償被害人10萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    OL光天化日遭男子襲臀 同事怒PO畫面、警抓到人
    2021/08/20 12:43

    OL光天化日遭男子襲臀 同事怒PO畫面、警抓到人
    「我要強X妳」花蓮公部門驚爆性騷
    2021/08/20 05:30

    「我要強X妳」花蓮公部門驚爆性騷

    北北桃一日生活圈 專家點名買這裡
    「豐原變態狼」偷襲4名落單女 還強迫被害人看裸女照
    2021/08/19 14:55

    「豐原變態狼」偷襲4名落單女 還強迫被害人看裸女照
    網紅拍片遭「400男」集體性騷！撕爛衣物拋空中 噁心行徑曝光
    2021/08/19 11:31

    網紅拍片遭「400男」集體性騷！撕爛衣物拋空中 噁心行徑曝光

    富蘭克林推智能定期不定額 以期提高投資勝率
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播