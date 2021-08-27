神壇主誆稱男女交合能驅邪解危 假借神明附體捏胸被判刑賠款

余男被控假借神明附體對女客捏胸，屏東地院判他3個月徒刑，並賠償10萬元。示意圖。（資料照）

2021/08/27 16:36

〔記者李立法／屏東報導〕神壇余姓男壇主向前來諮詢感情事的女客誆稱彼此為前世夫妻，須男女交合才能驅邪解危，假借神明附體把手伸進女客內衣捏胸，嚇壞被害人，報警將余男送辦，余男辯稱當時處於「起駕」狀態，神明不可能性騷擾，但法官不相信，判他3個月徒刑，還要賠償10萬元，可上訴。

被害人「小玲」（化名）控訴，她去年6月間和女同事到余男開設的神壇問姻緣，余男卻支開妻子和女同事到另一個房間，神壇內只剩她和余男2人，余男向她說，2人是前世夫妻，她有危險，須男女交合才能去穢解危，要她保密不得聲張，留下手機號碼後，還說她胸口不潔，但有神明在，不用怕，便把手伸進她的內衣捏胸，讓她反應不及飽受驚嚇，等女同事出來後，她趕緊離開，決定報警處理。

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余男由警方送辦後被檢方依違反性騷擾防治法起訴，但他十分不服氣，認為該指控只是女方片面之詞，他根本沒有做，並強調他當時正處於神明附體「起駕」狀態，不清楚發生什麼事，神明也不可能性騷擾女方。

屏東地院檢視原、被告說詞，並詢問余妻及原告同事、主管，根據原、被告於案發後情緒反應及相關事證，法官採信原告指控，認定被告性騷擾罪行成立，處3個月徒刑，可易科罰金，原告附帶民事求償，法官審酌全案情狀後，判余男應賠償被害人10萬元。

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