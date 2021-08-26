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    「東門鴨莊」少東北宜過彎失控 遭水泥預拌車輾過不治

    陳姓重機騎士騎經北宜33.8k，疑似過彎失控衝到對向，直接捲入水泥預拌車底，遭後方另一輛水泥預拌車輾過，經送醫急救仍宣告不治。據悉，身故的重機騎士身份為台北市知名燒臘名店「東門鴨莊」少東陳載聞。（記者闕敬倫翻攝）

    陳姓重機騎士騎經北宜33.8k，疑似過彎失控衝到對向，直接捲入水泥預拌車底，遭後方另一輛水泥預拌車輾過，經送醫急救仍宣告不治。據悉，身故的重機騎士身份為台北市知名燒臘名店「東門鴨莊」少東陳載聞。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/08/26 14:17

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市北宜公路今早發生一樁死亡車禍，40歲陳姓重機騎士7點多騎經33.8公里處，疑似過彎失控衝到對向，直接捲入水泥預拌車底，遭後方另一輛水泥預拌車輾過，當場呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送醫急救仍宣告不治。據悉，身故的重機騎士身份為台北市知名燒臘名店「東門鴨莊」少東陳載聞，警方後續將釐清有無酒駕及確切死因。

    今天上午7點半左右，陳載聞騎乘562c.c.山葉紅牌重機兜風，從坪林經台9線騎往新店市區途中，在33.8k鬍鬚灣疑過彎打滑，竟直衝對向車道，先連人帶車倒地滑行，捲進一輛水泥預拌車底部後，再遭後方隨行的預拌車輾過雙腿，生命徵象漸失。

    警、消獲報馳援，將陳載聞救出車底時，已失去呼吸、心跳，隨後緊急送往北市萬芳醫院，經院方搶救1個多小時，依然回天乏術。警方初步確認，水泥預拌車駕駛無酒駕情事，陳載聞則待抽血檢驗，以釐清事故詳情。

    陳載聞從坪林經台9線騎往新店市區途中，在33.8k鬍鬚灣疑過彎打滑，竟直衝對向車道，先連人帶車倒地滑行，捲進一輛水泥預拌車底部後，再遭後方隨行的預拌車輾過雙腿。（記者闕敬倫翻攝）

    陳載聞從坪林經台9線騎往新店市區途中，在33.8k鬍鬚灣疑過彎打滑，竟直衝對向車道，先連人帶車倒地滑行，捲進一輛水泥預拌車底部後，再遭後方隨行的預拌車輾過雙腿。（記者闕敬倫翻攝）

    「東門鴨莊」少東陳載聞被警、消救出車底時，已失去呼吸、心跳，隨後緊急送往北市萬芳醫院，經院方搶救一個多小時，依然回天乏術。（資料照）

    「東門鴨莊」少東陳載聞被警、消救出車底時，已失去呼吸、心跳，隨後緊急送往北市萬芳醫院，經院方搶救一個多小時，依然回天乏術。（資料照）

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