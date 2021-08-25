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    首頁　>　社會

    中國男友困阿拉伯待援？ 警聯手婦戳破詐團保20萬存款

    李婦欲匯款20萬元到境外帳戶，竟稱「中國男友困在阿拉伯等我解救」，警方聯手李婦將計就計，戳破詐騙集團謊言，李婦才保住20萬元存款。（讀者提供）

    李婦欲匯款20萬元到境外帳戶，竟稱「中國男友困在阿拉伯等我解救」，警方聯手李婦將計就計，戳破詐騙集團謊言，李婦才保住20萬元存款。（讀者提供）

    2021/08/25 23:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名李姓婦人昨到鳳山區1間郵局欲匯款20萬元到境外帳戶，竟稱「中國男友困在阿拉伯等我解救」，警方將計就計請她傳訊對方戳破謊言，才恍然大悟詐騙集團愛的是錢，李婦才保住20萬元存款。

    高市63歲李姓婦人昨到鳳山區1間郵局，欲匯款20萬元至境外戶頭，解救被困在阿拉伯海關的中國男友，行員聽聞驚覺有異，通知警方到場協助。

    鳳山警分局成功所警員柯忠瑋、許凱棟據報到場，李婦起初固執己見，不願相信警方和行員的勸阻，還一度與警方發生爭執，過程中李婦還傳訊息給對方，稱欲匯款時被警察攔下，沒想到對方馬上已讀不回。

    李婦見狀向警方抱怨，「害男友被關的話，看你們要怎麼賠」，警員許凱棟將計就計，說服李婦聯手測試對方，由李婦發訊息給對方，稱警方已經離去，果然對方秒回訊息，催促李婦趕緊匯款，李婦才相信員警是對的。

    警方告知李婦這是詐騙集團慣用的詐騙手法，假意噓寒問暖趁機詐財，李婦才恍然大悟，一切攏是假，停止聽從歹徒的話語，保住存款20萬元，感謝警方機智及時阻詐。

    所長吳育圃肯定2員發揮人民褓姆職責，讓民眾感受警察為民服務的精神，使得警察熱心服務、好人好事形象再添一段佳話，呼籲民眾可疑案件，請撥打165或110，警方會給予協助，以避免遭受詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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