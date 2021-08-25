收容人可優先接種疫苗？ 法務部、矯正署齊澄清

蔡清祥澄清，目前尚未規劃收容人優先接種疫苗。（記者吳政峰攝）

2021/08/25 22:11

〔記者吳政峰、實習記者陳佳妤／台北報導〕台電日前受經濟部指示，派人進入新竹監獄督導收容人包裝五倍卷，卻傳出收容人可以因此優先接種疫苗。法務部長蔡清祥25日澄清，目前並未規劃讓參與振興券的收容人打疫苗；矯正署主秘楊方彥也表示，針對進入矯正機關的外部人員，將嚴格要求遵循防疫規定。

「監所的收容人到目前為止都還沒有施打疫苗，也沒有規劃讓參與振興券包裝的收容人打疫苗，所以外面說法不正確。」蔡清祥說明，由於監所防疫措施做得好，到目前為止還是零確診，因此對於未來要進到監所裡指導包裝振興券的人員，希望他們做好防疫措施，包括已打過疫苗或是PCR檢測陰性、快篩檢測陰性，此部分會嚴格要求，以免造成破口，嚴守監所的防疫。

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楊方彥則表示，為配合國家政策，有關協助振興券分裝作業尚處規劃階段，為因應矯正機關的防疫需求，確保收容人與職員的健康，避免分裝作業造成疫情破口，矯正署預先研訂可能承作機關各類嚴密的防疫措施，尤其針對須進入矯正機關的外部人員，均須遵循防疫規定，目前並無外界所稱要替收容人施打疫苗一事。

經濟部要求國營事業派人進入監所，協助收容人包裝五倍券，願意進去者，可以優先接種疫苗，但演變到後來，卻傳出收容人可以接種疫苗，蔡清祥因而出來澄清。

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