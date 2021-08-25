斗六警破獲越南走私案 議員送豬肉包感謝「護國神探」

雲縣議員李建昇（左）送肉包感謝斗六派出所員警破獲越南走私肉品案。（記者林國賢攝）

2021/08/25 13:47

〔記者林國賢／雲林報導〕國內破獲首宗含非洲豬瘟病毒越南走私肉品，吹哨者是斗六派出所員警，雲林縣議員李建昇今天帶著平民美食「肉包」與加菜金慰勞基層員警，感謝護國神探保護台灣養豬產業。

農委會22日宣布查獲越南走私肉品驗出非洲豬瘟病毒，防堵可能破口，李建昇表示，此案件能順利偵破是斗六分局斗六派出所員警，是最主要的吹哨者與偵辦者，保護台灣重要的養豬產業，是真正的護國神探，他與多位農民決定購買用台灣豬肉做的肉包美食，感謝這群在基層的人民保姆。

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李建昇說，這起案件主要是斗六派出所1名員警7月間執行專案時在臉書某網頁發現貼有越南肉製品標籤商品，由於國內全面禁止從還是疫區的東南亞進口肉製品，於是展開偵查。

李建昇提到，派出所員警從7月起開始偵辦，除了詢問熟悉進出口業者報開程序與其中「眉角」，還多次遠赴桃園、新北等地埋伏跟監，掌握確實資訊，呈報上級指揮偵辦，順利偵破這起攸關民生經濟的重大案件。

李建昇強調，台灣因為口蹄疫至少損失上千億，不容許再有非洲豬瘟等疫情入侵，希望政府要對偵破這起案件相關員警從優敍獎，感謝他們保護國內養豬產業。

李建昇（左）感謝斗六派出所防堵非洲豬可能破口，送上護國神探稱號。（記者林國賢攝）

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