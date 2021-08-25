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    首頁　>　社會

    高獲利、電信費老梗又現 楊梅警1天攔阻2詐騙

    鍾婦（中）害怕便聽從指示將戶頭內的存款匯至指定帳戶監管以示清白，行員察覺異狀報警，鍾婦見員警才恍然大悟。（記者李容萍翻攝）

    鍾婦（中）害怕便聽從指示將戶頭內的存款匯至指定帳戶監管以示清白，行員察覺異狀報警，鍾婦見員警才恍然大悟。（記者李容萍翻攝）

    2021/08/25 12:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕詐騙案件層出不窮，桃園市楊梅分局昨（24）日連續攔阻兩件詐騙案件，羅姓女子（31歲）因誤信網路上的投資5萬元能獲利50萬元的詐騙廣告，差點損失58萬元；鍾姓婦人（60歲）則遭典型電信積欠電信費等原由，險遭騙12萬元，所幸警方及時阻止，避免更多受害人上當。

    新屋分駐所警員蔡宜欣及曾華愷巡邏時，看見羅女在銀行外神情慌張，好像有什麼急事，並向行員了解狀況，羅女見警方便坦承自己在網路上看到「投資5萬元能獲利50萬元」的詐騙廣告，想說姑且一試，按照對方指示加LINE好友，並去銀行臨櫃提款58萬元，事成之後將可獲利500萬元。

    警方得知內情後，驚覺羅女成了詐騙集團眼中肥羊，經苦口婆心向羅女分析可疑之處，羅女聽了警方的解釋才發現自己受騙、500萬元報酬攏係假，幸好手頭上存了很久的58萬元沒有匯出，沒有讓騙徒得逞。

    富岡派出所副所長李明育表示，昨天中午接獲郵局行員報案，疑似有人又遭電信詐騙，立即與警員蔡賀年、林泫淏到場了解狀況，鍾婦激動稱，自己接到中華電信來電告知積欠多筆電信費用，電話經多次轉接，被告知涉及刑案，要求鍾婦將戶頭內的存款匯至指定帳戶監管以示清白，鍾婦至郵局提款時表現緊張，郵局人員察覺有異，電話通知員警協助。經員警向婦人說明電話費欠費詐欺手法後，鍾婦才恍然大悟，萬分感謝員警幫忙。

    楊梅警分局長洪志朋呼籲民眾，詐騙手法花樣百出，一不小心就會陷入被詐騙的泥沼內，投資報酬率異常的投資詐騙，來路不明的電話欠費，如有遇到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    羅女（中）誤信高報酬投資到銀行匯款，幸好被巡警及時攔阻。（記者李容萍翻攝）

    羅女（中）誤信高報酬投資到銀行匯款，幸好被巡警及時攔阻。（記者李容萍翻攝）

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