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    首頁　>　社會

    不滿侄子蹦跳噪音 女恐嚇親弟：製造車禍、癱了看怎麼跳

    古女否認恐嚇胞弟，台中地院不採信，依恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

    古女否認恐嚇胞弟，台中地院不採信，依恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

    2021/08/25 12:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市古姓女子不滿住在樓上的弟弟與侄子一家人，發出蹦跳等噪音，竟於去年屢傳簡訊恐嚇胞弟，包括「製造車禍也不是沒做過」、「癱了之後，就看看怎麼跳」、「讓你生不如死」、「不介意玩出人命」，被弟弟提告後，古女否認犯行，她辯稱這些都是弟弟「P圖（修改訊息擷圖證物）」，台中地院不採信辯詞，依恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，31歲古女與胞弟一家人，分別承租中市一處樓房的上下樓，古女住樓下，弟弟與家人住樓上，但古女卻對樓上噪音相當不滿，包括小孩子（侄子）跑跳的地板撞擊聲等。

    古女於去年7月，多次傳訊息給弟弟，「上次送我棒球的朋友，我可以換成刀嗎？省力」、「製造車禍也不是沒做過」、「癱了之後，就看看怎麼跳」、「讓你生不如死」、「不介意玩出人命」等，被胞弟提出告訴。

    古女於警方偵訊時，坦承上述簡訊是她傳送，用意是希望兩人生活圈能保持距離，因為弟弟一家人曾把垃圾丟在她門口，法院審理時她改口否認，辯稱她的訊息被塗改偽造，不過，法院比對古女同一時期的貼文，發現她多次於家族相關群組內，發表疑為辱罵弟媳等人的言論，包括「腦癱的白癡」，「不是敲東西就是酒瓶一直弄地板，每天吵人」、「每天表演腦癱、手殘、腳殘，故意丟東西踏地板」。

    另外，古女也於同一時期，傳簡訊給弟弟，指侄子是「小雜種」，「等著小雜種哭」，法官不採信古女辯詞，認定古女觸犯恐嚇危害安全罪，判處徒刑3月，可易科罰金與上訴。

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