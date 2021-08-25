台東糖廠女廁遭偷裝針孔 水電工偷窺4女私密處被判刑

台東糖廠女廁今年2月被偷裝針孔攝影機。（記者黃明堂攝）

2021/08/25 12:07

〔記者黃明堂／台東報導〕從事水電工作的林姓男子將專業用到不當之處，在台東糖廠文創園區的女廁裡偷裝針孔攝影機，1小時內錄得4名子女上廁所動態及私密處，均透過手機直接觀賞及儲存，被台東地方法院依妨害秘密罪判刑4個月，得易科罰金。

台東糖廠已經轉型為文創園區，是遊客觀光及一般民眾休閒之處，廁所被偷裝針孔攝影機，所幸1個多小時就被園方工作人員察覺有異，報警拆除，才無更多人受害。

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林姓男子從事水電業，但有竊盗及毒品前科。今年2月間某日下午4點多，騎機車到台東糖廠，潛入女廁，在其中一間安裝針孔攝影機，攝影機本身有記憶卡，並透過手機傳送畫面。他安裝成功後，共有4名女子的如廁動態及秘密處被他偷窺及收錄。

經過園方報警，警方在廁所內找出針孔攝影機、記憶卡、手機等犯罪工具，透過露園區監視器，掌握騎機車的林男涉有重嫌，在他的手機查獲竊錄影片，並找到4名被害女子，從畫面中指認出自己，各項證據充足，林男坦承犯行。

法官指林男為滿足其個人之偷窺慾望，竟以針孔攝影機竊錄告訴人4人之如廁過程及身體私密部位，侵害隱私，考量其犯後坦承犯行，向被害人等致電並達成調解，態度尚可，判刑4月，得易科罰金。

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