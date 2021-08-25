為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台東糖廠女廁遭偷裝針孔 水電工偷窺4女私密處被判刑

    台東糖廠女廁今年2月被偷裝針孔攝影機。（記者黃明堂攝）

    台東糖廠女廁今年2月被偷裝針孔攝影機。（記者黃明堂攝）

    2021/08/25 12:07

    〔記者黃明堂／台東報導〕從事水電工作的林姓男子將專業用到不當之處，在台東糖廠文創園區的女廁裡偷裝針孔攝影機，1小時內錄得4名子女上廁所動態及私密處，均透過手機直接觀賞及儲存，被台東地方法院依妨害秘密罪判刑4個月，得易科罰金。

    台東糖廠已經轉型為文創園區，是遊客觀光及一般民眾休閒之處，廁所被偷裝針孔攝影機，所幸1個多小時就被園方工作人員察覺有異，報警拆除，才無更多人受害。

    林姓男子從事水電業，但有竊盗及毒品前科。今年2月間某日下午4點多，騎機車到台東糖廠，潛入女廁，在其中一間安裝針孔攝影機，攝影機本身有記憶卡，並透過手機傳送畫面。他安裝成功後，共有4名女子的如廁動態及秘密處被他偷窺及收錄。

    經過園方報警，警方在廁所內找出針孔攝影機、記憶卡、手機等犯罪工具，透過露園區監視器，掌握騎機車的林男涉有重嫌，在他的手機查獲竊錄影片，並找到4名被害女子，從畫面中指認出自己，各項證據充足，林男坦承犯行。

    法官指林男為滿足其個人之偷窺慾望，竟以針孔攝影機竊錄告訴人4人之如廁過程及身體私密部位，侵害隱私，考量其犯後坦承犯行，向被害人等致電並達成調解，態度尚可，判刑4月，得易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高職男師偷拍2名女學生如廁 達成和解換輕判
    2021/04/05 11:24

    高職男師偷拍2名女學生如廁 達成和解換輕判
    正妹趁老闆出國帶男友到公司嘿咻 做完驚見針孔怒提告
    2020/12/03 12:32

    正妹趁老闆出國帶男友到公司嘿咻 做完驚見針孔怒提告

    智能定期不定額 股債基金全面0手續費
    惡劣！行動電源裝針孔 女僕店老闆遠端偷拍員工更衣
    2019/12/07 12:47

    惡劣！行動電源裝針孔 女僕店老闆遠端偷拍員工更衣
    芳香劑藏針孔 狼師偷拍女學生
    2019/12/03 05:30

    芳香劑藏針孔 狼師偷拍女學生

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    女廁芳香劑盒裝針孔偷拍 女學生機警揪出狼師
    2019/12/02 13:44

    女廁芳香劑盒裝針孔偷拍 女學生機警揪出狼師
    闖空門裝針孔 雲科大商區黑衣男投案了
    2019/11/14 15:47

    闖空門裝針孔 雲科大商區黑衣男投案了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播