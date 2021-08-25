派遣工悶殺老闆灑香水蓋屍臭 判刑15年定讞

更一審認定林文成是在曾男死後才起意拿走曾男錢財，並非基於強盜而殺人，改依殺人罪判刑15年，竊盜罪另判3月可易科罰金；最高法院認同更一審判決，駁回上訴定讞。（資料照）

2021/08/25 11:46

〔記者張文川／台北報導〕桃園市派遣工人林文成，4年前殺害曾姓雇主並取走其身上3000多元現金，犯後留紙條故布疑陣、灑香水掩蓋屍臭，7天後屍臭濃重才露餡；法院一審認為缺乏林男殺人的直接證據，判林無罪，高院二審逆轉認定林男和曾男有多次口角，林具殺人動機，跡證也能證明是林男所為，依強盜殺人罪改判18年徒刑；更一審認定林男是在曾男死後才起意拿走曾男錢財，並非基於強盜而殺人，改依殺人罪判刑15年，竊盜罪另判3月可易科罰金；最高法院認同更一審判決，駁回上訴定讞。

判決指出，49歲林文成2017年初受僱於曾男，住在曾男提供的宿舍，林男因吸毒、工作怠惰而屢遭曾男指責，雙方數度口角，曾男要求林男「月底之前東西都搬出去，不然我會叫人把你處理，把你幹掉」、「不搬走我要報警抓你」。

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2017年8月10日清晨，二人又在宿舍起口角，林將曾悶死，搜刮他身上3000元，用尼龍繩綑綁、帆布包裹遺體，裝入麻布袋，棄屍於宿舍的倉庫，並點蚊香、噴香水除屍臭，還故布疑陣，假意留字條給曾男稱「好幾天沒看到你，快回來吧」。案發7天後飄出濃重屍臭味被發現。

相驗死因是窒息缺氧，非自然死亡或輕生，由外力介入壓迫呼吸道或口鼻，警方獲報逮捕林男，法醫師鑑定研判最有可能是入睡或沒有知覺、疏於注意時以枕頭或棉遭悶死。一審桃園地院認為，不能因林文成和死者案發時同在屋內，就認定林涉案，欠缺直接證據，判林無罪。

二審高院認定，憑藉充足的間接證據也能推論事實，林男案發當天和曾男同在屋內，排除其他人進入，林男也無法提出不在場證明；曾男死亡之前，已與林男發生過3次衝突，曾男揚言報警抓林男吸毒，還放話要幹掉林男、要求他搬離宿舍；事發後經濟困窘林男突然多出3000元來源不明的錢；且裹屍帆布也與林男房內尋獲之物吻合，認定是林男所殺，改判有罪，依強盜殺人罪判刑18年。最高法院撤銷發回更審。

高院更一審今年3月宣判，認為現場跡證足以佐證是林男下手，同事們說案發前幾天，林男數度表達對老闆的忿忿不平，說話時緊握拳頭，對於被要求搬出宿舍、「會被處理」感到非常生氣，有殺人動機；但認定林男是在殺害曾男後，才另起竊盜犯意拿走死者身上現金，並非基於強盜犯意而殺人，因此改依殺人罪改判15年、褫奪公權9年，另依竊盜罪判刑3月可易科罰金。

案經上訴，最高法院也認為是先殺人後，才起意行竊死者錢財，更一審判決無違誤，駁回上訴定讞。

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