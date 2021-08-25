熱褲辣妹開毒趴 85大樓逮2女3男、日租套房斷水電

高雄苓雅警方前晚在85大樓日租套房內，查獲2名熱褲辣妹與3男群聚開毒趴。（讀者提供）

2021/08/25 10:30

〔記者方志賢／高雄報導〕為杜絕防疫破口，高雄苓雅警方前晚在85大樓日租套房內，查獲2名熱褲辣妹與3男群聚開毒趴，並查扣愷他命、毒品咖啡包等違禁品，依毒品罪嫌送辦外，違規民宿業者未落實通報，昨通知業者到案說明後，函請觀光局裁罰並斷水斷電。

高雄市85大樓內日租套房眾多，苓雅分局多次規劃防疫稽查勤務以杜絕防疫破口，23日深夜11時30分許，警方便衣埋伏查緝時，獲報有不肖份子向民宿業者租用房間開毒趴。

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警方進行查緝，當場於房內查獲穿著清涼熱褲、露出長腿的黃姓女子（23歲）、豐姓女子（33歲），與石姓男子（22歲）、林姓男子（22歲）及林姓男子（28歲），共計3男2女群聚開趴施用毒品，並查扣愷他命1包（0.3公克）、毒品咖啡包2包（計8公克）等違禁品。

黃女表示，因為疫情微解封找朋友聚會，23日以每日900元向蕭姓業者承租，沒想到承租第一天就遭警方查獲，直呼「真的超衰！」

警方依毒品罪嫌將5人帶回偵辦，並送醫院強制PCR採檢。昨天下午5時許，警方也通知蕭姓民宿業者到場陳述意見後，對於業者未落實通報，將依違反觀光發展條例函請觀光局裁罰，並斷水斷電。

警方表示，持續規畫防疫稽查勤務，若發現業者違反規定，祭出鐵腕，業者不僅要被重罰，違規情節重大者更可能遭勒令歇業、斷水斷電。

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高雄苓雅警方前晚在85大樓日租套房內，查獲2名熱褲辣妹與3男群聚開毒趴。（讀者提供）

高雄苓雅警方前晚在85大樓日租套房內，查獲2名熱褲辣妹與3男群聚開毒趴。（讀者提供）

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