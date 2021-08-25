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    首頁　>　社會

    追查非洲豬瘟肉品 彰化1越南食品店查獲5.5公斤不明來源肉品

    移民署彰化專勤隊等單位於某越南食品店查獲無標示的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品重量達5.5公斤，將相關肉品送驗，並針對通路追查。 （彰化專勤隊提供）

    移民署彰化專勤隊等單位於某越南食品店查獲無標示的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品重量達5.5公斤，將相關肉品送驗，並針對通路追查。 （彰化專勤隊提供）

    2021/08/25 08:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕北部爆發不肖人士從越南走私含有非洲豬瘟病毒的月餅、火腿、熱狗等加工 製品，引發民眾、豬農恐慌，移民署彰化專勤隊昨會同彰化縣衛生局等單位聯合稽查，於彰化某鄉鎮越南食品店中查獲無標示的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品重量達5.5公斤，因均無檢疫標章，也沒有標示成分、品項、製造日期及原產地，先將相關肉品送驗，並針對肉品上、中、下游通路全面進行追查。

    中秋佳節將至，為全面防堵非洲豬瘟肉品流入市面，移民署與友軍及相關單位成立「聯合稽查小組」就轄內外來人口聚集處所、小吃店及雜貨進行擴大清查。

    移民署彰化縣專勤隊昨天會同農委會動植物防疫檢疫局臺中分局及彰化縣衛生局執行聯合稽查，查獲越裔國人於自家食品行販售沒有標示的海鮮及肉品，因為擔心貨源也是來自越南，讓稽查小組成員不敢大意，立即封存海鮮及肉品等證物，並針對不明肉品進行抽驗，因商品均無明顯標示原產地，衛生局將依違反食品安全衛生管理法開罰。

    移民署彰化縣專勤隊長黃奕崗指出，非洲豬瘟會對豬隻及養豬產業造成極大的影響，尤其彰化縣還是台灣豬肉的主要來源，移民署及相關單位將持續追查非洲豬瘟肉品流向，也提醒民眾若自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品入境，第1次罰20萬元，第2次罰100萬元，呼籲大家不要以身試法。

    移民署彰化專勤隊等單位於某越南食品店查獲無標示的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品重量達5.5公斤，將相關肉品送驗。 （彰化專勤隊提供）

    移民署彰化專勤隊等單位於某越南食品店查獲無標示的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品重量達5.5公斤，將相關肉品送驗。 （彰化專勤隊提供）

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