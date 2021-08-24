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    基隆市警察局首長今交接 前任局長監交成亮點

    基隆市警察局今日上午進行局長交接，由前任局長詹永茂（左2）負責監交，現場出現3任局長一起合影的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局今日上午進行局長交接，由前任局長詹永茂（左2）負責監交，現場出現3任局長一起合影的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/08/24 18:34

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕原基隆市警局長林炎田因表現優異獲陞任警政委員，遺缺由原台中市副局長劉耀欽接任，巧合的是，負責監交的高階警官，竟是前任局長詹永茂，成了全場亮點。現場在市長林右昌的主持下完成交接。林右昌表示，未來將會借重劉局長交通長才，為基隆市的交通狀況開創更多建設性作法，並且穩定治安狀況，讓市民安心。

    新任局長劉耀欽係中央警察大學交通學系第49期畢業，並有交通及管理等碩博士學歷，歷任高雄市政府警察局楠梓分局、鼓山分局、苓雅分局及林園分局等4任分局長、警政監、高雄港務警察總隊總隊長、金門縣警察局局長、台南市政府警察局主任秘書及台中市政府警察局副局長等職務，工作經驗豐富且經歷完整，因表現優異，此次獲派到基隆擔任局長一職。

    卸任局長林炎田在其任內偵破多起詐欺、洗錢集團、製毒工廠及槍砲案件，轄內發生殺人及強盜等重大刑案；在防疫工作方面，協助居家隔離電子圍籬訪查、疫調及公有市場等地防疫措施宣導、未戴口罩取締等工作。

    此次異動中，原基隆市警察局副局長林詮峰因表現優異警政署特予調任新北市政府警察局金山分局分局長，遺缺則由曾在基隆市擔任刑警大隊長的李青泉接任。

    基隆市警察局長劉耀欽今日上任。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局長劉耀欽今日上任。（記者吳昇儒翻攝）

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