自撞送醫竟尿遁！「要命小方」妻到案 酒測值0警開18萬拒測罰單

林女自行脫困，未料送醫後竟尿遁。（民眾提供）

2021/08/24 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕中部角頭「要命小方」方敏懿目前仍因涉擄人勒贖等案在監服刑，其林姓妻子22日晚間駕駛賓士車在中市北屯區連撞3車後翻車，自行脫困送醫後竟尿遁，引發軒然大波甚至是否疏縱人犯質疑，而林女經策動23日深夜到案，呼氣酒測值為零，但她因消極不配合抽血酒測，警方仍依規開出拒測的18萬元罰單。

44歲林女22日晚間駕駛賓土車行經北屯區崇德路時，自撞停放路旁3輛自小客，賓士車也因此四輪朝天翻覆，賓士車也因此四輪朝天翻覆，自行脫困林女當時向警方表示頭昏身體不舒服無法酒測，至中國醫藥大學附設醫院就診後，向護理師表示欲上廁所，由陪同就醫的兒子推輪椅逕行離開醫院。

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由於她過去就有3次酒駕紀錄，警方不排除規避酒測才落跑，經全力調閱道路周邊監視器及查訪聯繫，林女昨晚在律師及兒子陪同下到第五分局交通分隊說明，但時隔超過24小時，現場呼氣酒測值為0，林女辯稱，案發後在兒子陪同下到醫院就醫，對於交通事故發生經過、為何自醫院離去，皆回覆不清楚或忘記了。

事故發生到院當下，因頭部仍有暈眩情形，才想說先回家休息。但回家後發現沒帶鑰匙，才與兒子住在旅館，後來接到親友通知，主動出面到交通分隊說明；由於警方於事故現場、醫院皆向林女詢問是否可進行呼氣酒測，其表達頭暈無法施測，但可進行抽血檢測，卻趁隙逕行離院，如此消極規避及不配合調查行為，依據道路交通管理處罰條例之規定以拒測進行開罰。

警方強調，林女將處以18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、施以道路交通安全講習之處罰，已依規定完成後續事故處理程序，釐清相關案情，以保障其他當事人之權益，並製單開罰，以杜絕此種規避脫法之行為。

林女由兒子推輪椅離開醫院。（民眾提供）

林女（左一）昨晚在律師及兒子陪同下到交通隊分隊說明。（記者許國楨翻攝）

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