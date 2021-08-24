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    首頁　>　社會

    違停買「50嵐」挨罰 車主不服興訟「別人也違規」

    袁男不顧員警驅離，為買吉林路上的「50嵐」飲料而違停，事後挨罰2400元；他雖興訟撤罰並主張現場也有其他違規車輛，但北院認定他違規明確，不能因他人違規未遭取締就主張自己具有「不法的平等」，判決敗訴。（取自google街景）

    袁男不顧員警驅離，為買吉林路上的「50嵐」飲料而違停，事後挨罰2400元；他雖興訟撤罰並主張現場也有其他違規車輛，但北院認定他違規明確，不能因他人違規未遭取締就主張自己具有「不法的平等」，判決敗訴。（取自google街景）

    2021/08/24 11:17

    〔記者溫于德／台北報導〕袁姓駕駛違規併排停車購買「50嵐」挨罰，但他興訟撤罰並主張員警當下放任其他違規車輛不管，急著對他開單。台北地院審結，認定他違規明確，也不能因他人違規未遭取締就主張自己具「不法的平等」，判袁男敗訴，意即仍需繳2400元罰鍰；可上訴。

    判決指出，去年6月14日晚間8時許，袁男為買「50嵐」，違停在北市吉林路250號前，遭巡邏轄區員警依道路交通安全條例中違反「併排停車」規定舉發，台北市交通事件裁決所裁處2400元罰鍰。

    袁男不服，提起行政訴訟要求撤罰，並主張他見員警在對街取締違停，立刻示意買完飲料就會離開，但當員警見他回到車邊，仍拒絕停止開單動作，並放任其他違停車輛不管，另附近林森北路與錦州橋天天違停、併排停車，卻未見任何取締。

    裁決所根據檢視採證光碟指出，違停路段共2線道，袁男停車位置明顯佔用一個車道，已併排停車，且他人是否違規，並不影響認定本人違規，因此不得主張「不法的平等」。

    北院指出，道交條例已明文規定「不得併排停車」，袁男仍違規，員警依法舉發無誤；況且，員警當下見現場嚴重違停，開啟警鳴器並以擴音方式驅離包括袁男在內的車輛，袁男仍執意購買飲料，員警基於駕駛人不在場以拍照方式舉發，符合道交條例規定。

    北院並強調，不能因員警未取締他人違規，袁男就主張自己具「不法的平等」，又縱使他人違規屬實，也不影響他併排停車的違規行為，判他敗訴。

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