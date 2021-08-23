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    桃園連2起酒駕車禍 41歲女子、83歲老婦遭撞死

    桃園市大園區83歲許姓老嫗20日晚間7點多，步行在大園區新生路上，被機車騎士撞死。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市大園區83歲許姓老嫗20日晚間7點多，步行在大園區新生路上，被機車騎士撞死。（記者魏瑾筠攝）

    2021/08/23 19:16

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市大園區20日晚間接連發生2起死亡車禍，分別造成83歲許姓老婦、41歲陳姓女子2人死亡。警方趕抵現場對2起車禍肇事者酒測，其中撞死陳女的44歲彭姓男子，渾身酒氣，酒測值竟高達1.08mg/l，呈現爛醉狀態。

    警方調查，83歲許姓老嫗20日晚間7點多，步行在大園區新生路上，被騎機車的69歲郭姓男子撞到後，倒地不起，當時潮音派出所員警黃柏霖經過連忙通報119，但許婦經緊急送醫後仍不治身亡，警方對肇事郭男進行酒測，發現其酒測值為0.10mg/l，訊後將他依涉過失致死罪嫌送辦，並將依涉犯公共危險罪嫌函送法辦。

    無獨有偶，事發後1小時，41歲陳姓女子晚上8點多，騎車行經大園區台61線往北34公里車道旁的平面道路，被開車的44歲彭姓男子撞上，當場失去意識，送醫後仍回天乏術。警方對肇事彭男進行酒測，其酒測值竟高達1.08mg/l，警訊後依涉犯公共危險、過失致死罪嫌將他移送法辦。

    桃園市大園警分局表示，酒後駕車屬惡意重大違規，是警方執法重點項目，將針對易發生酒駕時（路）段及易肇事路段，以優勢警力執行封鎖式路檢，高強度、高密度取締酒駕，加強機動巡邏攔檢。

    警方呼籲，民眾切勿以身試法酒後駕車，駕駛除搭乘計程車，也可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有僥倖心理，以保障用路人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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