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    美麗華工會總統府前抗議政府紓困資方 2人衝撞員警送辦

    警方四度舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

    警方四度舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

    2021/08/23 14:21

    〔記者王冠仁／台北報導〕美麗華勞資爭議延燒超過百日，儘管美麗華開發公司工會成員，曾於5月在新北市政府與資方召開調解會議但破局，工會罷工至今。今天早上，20多名美麗華開發公司工會成員前往總統府前突襲抗議，甚至朝維安警方推擠、於路面潑灑紅漆，最後還靜坐在地；轄區中正一分局以強制力將抗議群眾逐一抬離，並追究2名衝撞員警的抗議群眾以妨害公務罪嫌送辦。

    警方指出，今天早上10時44分，忽然有20多名美麗華開發公司工會成員，現身在總統府前路口，沒有經過申請就在該處抗議集會；抗議群眾拿標語、大聲疾呼，痛罵政府紓困金援資方、打壓勞工。

    轄區警方即時監控，隨即派出維安警力到場，警方對抗議群眾展開勸說，但群眾不為所動，甚至還有人衝撞警方、朝地面上潑灑紅漆；抗議群眾最後更手勾手靜坐在路面上，導致周邊車流無法通行、交通陷入壅塞。

    警方在早上10時49、51、57分許，向抗議群眾舉牌警告、命令解散無效後，隨即以優勢警力，將抗議群眾逐一抬離現場。警方同時也將涉嫌衝撞員警、潑灑紅漆的李姓、林姓民眾依妨害公務罪嫌送辦，再追究帶頭抗議的葉姓男子違反集會遊行法罪責。

    此次美麗華勞資爭議起因為，位於新北市林口區的美麗華球場，資方在5月8日宣布企業分割，導致旗下勞工工作權益受影響，工會與資方曾在5月10日於新北市政府召開協調會議但破局，工會在5月11日展開罷工。

    美麗華工會指出，罷工期間新北市政府勞工局邀集勞資雙方協商逾10次，8月12日勞、資、政三方簽署有高度共識版本的會議紀錄，不料資方代表稱需向董事會報告，原約定8月15日簽約，資方卻再次提出全新版本，勞工局邀集勞資雙方8月16日下午開會，資方未派員出席，協商再次破局。

    維安警方被紅漆波及。（記者王冠仁翻攝）

    維安警方被紅漆波及。（記者王冠仁翻攝）

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