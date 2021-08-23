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    單純女辦貸款誤成詐團共犯 大學生想短期致富淪車手

    大學生誤信短期致富訊息淪為車手。（圖：讀者提供）

    大學生誤信短期致富訊息淪為車手。（圖：讀者提供）

    2021/08/23 14:01

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一名年約30歲袁姓女子透過想LINE通訊軟體小額借貸，誤蹈詐騙集團陷阱，幫忙領出上百萬元鉅款交給柯、陳姓2名車手，不僅借不到錢，還吃上官司。警方循線逮捕2車手，發現他們是大學同學，其中柯也是看到LINE訊息短期致富，淪為車手。

    林園分局大寮分駐所日前接獲袁女報案，稱接獲LINE通訊軟體小額借貸資訊，一名業務經理聲稱可以提供借貸，由於袁女戶口的金錢不足信用不好，建議由專員先將錢轉到她的帳戶內，她把錢領出來交給專員指定的收款人，完成銀行流水證明，幫她提高信用，需錢孔急的袁女只好照著指示去作。

    袁女提供自己的郵局及銀行帳戶，果真有人分別匯進60萬及近50萬元，她依指示分別領出後，交給在外等候的21歲柯、陳姓男子，沒多久她的帳戶被列為警示帳戶，業務經理也消聲匿跡，她驚覺自己也成了詐騙集團車手，趕緊報案。

    警方調閱監視器掌握車手身分，20日兵分兩路在台中、高雄逮捕柯、陳姓男子，陳男見警方登門一副錯愕模樣，應訊時聲稱只是載同學去收欠款，原來是詐騙贓款；而柯姓男子在外獨自居住，負擔不起房租及日常開銷，偶然看到LINE訊息短期致富的訊息，對誤蹈法網悔不當初。

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