南投查獲8公斤疑非洲豬瘟越南肉鬆 部分已售出、檢警追流向

草屯警分局在草屯鎮查獲來自越南的可疑豬肉鬆，每袋0.5公斤賣480元。（草屯警分局提供）

2021/08/23 14:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國內查獲首批越南走私豬肉品含有非洲豬瘟病毒，警方追查到6件可疑肉品中，草屯警方查獲8公斤肉鬆，李姓業者佯稱是岳母上月中旬從越南寄來，每袋0.5公斤賣480元，坦承已有部分透過網路售出，南投檢警除追查流向和售出數量，也將該批肉鬆交主管機關檢驗有無非洲豬瘟病毒。

警政署首度查獲從越南走私的香腸、火腿中驗出非洲豬瘟病毒，昨日通令全國各警察機關連夜清查可疑處所，查到6件可疑肉品，其中1件在南投縣草屯鎮，草屯警分局昨夜清查轄區中下游通路，查獲李姓男子住處有越南進口的肉鬆8公斤，分裝成16袋，上面貼有印有越南文的貼紙。李姓業者透露，已有部分在台越南籍人士網路訂購後郵寄出去。

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南投地檢署已由民生專組檢察官指揮偵辦該案，今天會與縣府農業處、衛生局等單位協調後，再決定交由哪個單位負責檢驗，看有無含非洲豬瘟病毒。

南投檢警今天呼籲民眾，不要購買來路不明的境外肉品，也千萬不要從國外違法攜帶肉品入境，根據動物傳染病防治條例相關規定，從國外違法攜帶肉品入境，將被處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。

李姓業者表示，該批越南來的肉鬆每袋0.5公斤賣480元，買肉鬆的民眾認為，該價格並不便宜，且來路不清楚，但仍有其銷路真的很不可思議。

來自越南走私豬肉鬆，袋子貼有印了越南文的貼紙。（草屯警分局提供）

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