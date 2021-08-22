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    遏止182線「水桶彎」飆速 台南警首祭空拍機蒐證

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    2021/08/22 18:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎段因位處山區，道路起伏、蜿蜒，尤其緊鄰高雄內門交界的「水桶彎」，常有重機飆速，甚至壓車炫技，造成交通事故，歸仁警方除了加強取締勤務之外，還首度出動空拍機，進行危險駕駛的蒐證，函送偵辦，以遏止歪風。

    182線龍崎段，因具有高度、彎曲的山區道路特性，假日時常吸引重機往返，攝影好手也到場追焦，相當熱鬧，卻也為寧靜的社區帶來後遺症。

    有騎士過彎時耍帥，競速壓車，導致交通意外頻傳，歸仁警分局也指出，一些重機還改裝排氣管等零件，猛催油門後，引發高分貝的噪音，對當地住戶造成嚴重干擾，怨聲載道。

    另外，假日時交通流量大，重機駕駛任意地變換車道、穿梭車陣等行為，更對其他用路人造成危險，讓警方持續加強稽查勤務。

    除了非定點的測速取締之外，警方也會同環保局與監理站等單位進行聯合稽查，針對違規改裝車輛依法告發，並由主管機關召回檢驗。

    環保局也裝設固定噪音檢測儀器，針對超標的往返車輛，逕行舉發；警方連日來出動無人機，進行蒐證，配合偵查隊在地面的錄影，陸空聯合，強力執法。

    警方將依據蒐證畫面，以違反公共危險罪嫌函送偵辦，各種稽查、取締，多管齊下，希望能遏止違規駕駛的行為，確保當地民眾的安全與安寧。

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒翻攝）

    警方陸空齊發，在龍崎182線強力執法。（記者吳俊鋒翻攝）

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