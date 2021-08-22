改裝車噪音深夜擾民 大園警一夜取締19件違規

桃園市大園警方今天凌晨在台61沿線平面道路及匝道口，實施南北雙向封鎖路檢，一口氣攔查61輛汽機車、取締19件違規。（警方提供）

2021/08/22 14:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，每逢假日的深夜及清晨時段，經常吸引改裝車輛聚集競速，令當地居民不堪其擾。大園警方今天凌晨在台61沿線平面道路及匝道口，實施南北雙向封鎖路檢，一口氣攔查61輛汽機車、取締19件違規。

桃園市大園警分局交通組長黃胤福指出，大園、觀音工業區因假日未上班、人車稀少，常有改裝車聚集競速，相當吵雜，警方對此於今天凌晨0時至清晨5點共出動51名警力，在台61線沿線的沙崙油庫、許厝港、桃科交流道及大潭電廠等平面道路及匝道口，實施封鎖路檢，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締。

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警方表示，今天凌晨一口氣攔查61輛汽機車，共舉發無照駕駛、駕照註銷、安裝翻牌器等交通違規3件及酒後駕車4件，另還查獲違規改裝排氣管有12件，將通報桃園市政府環境保護局及監理單位召回檢驗。

警方強調，執法公權力不容挑戰，即日起每週六、日的凌晨0點至上午6點的時段，將持續編排防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。

桃園市大園警方今天凌晨在台61沿線平面道路及匝道口，實施南北雙向封鎖路檢。（警方提供）

桃園市大園警方今天凌晨在台61沿線平面道路及匝道口，實施南北雙向封鎖路檢，一口氣攔查61輛汽機車、取締19件違規。（警方提供）

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